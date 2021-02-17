Килиан Мбаппе
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ЧМ-2018
Аргентина
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#Килиан Мбаппе #Лига чемпионов #Барселона #ПСЖ #Футбол #Лионель Месси #ЧМ-2018 #Аргентина #Франция
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Мбаппе дважды за карьеру играл против Месси. Он забил в этих матчах пять голов

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Килиан Мбаппе и Лионель Месси впервые пересеклись на ЧМ-2018. Тогда Франция и Аргентина играли в 1/8 финала. Франция победила со счетом 4:3.

Мбаппе в той игре оформил дубль. Месси ответил дублем из ассистов, но его сборная вылетела с чемпионата мира.

Теперь Мбаппе и Месси сыграли за разные клубы в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мбаппе оформил хет-трик, Месси ответил голом с пенальти. 

«ПСЖ» победил «Барселону» со счетом 4:1.

Мбаппе повторил рекорд 1997 года, забив три гола «Барселоне» в ЛЧ. Тогда он еще не родился

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#Франция