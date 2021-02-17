Килиан Мбаппе
Лига чемпионов
Барселона
ПСЖ
Футбол
Лионель Месси
ЧМ-2018
Аргентина
Франция
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Мбаппе дважды за карьеру играл против Месси. Он забил в этих матчах пять голов
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Килиан Мбаппе и Лионель Месси впервые пересеклись на ЧМ-2018. Тогда Франция и Аргентина играли в 1/8 финала. Франция победила со счетом 4:3.
Мбаппе в той игре оформил дубль. Месси ответил дублем из ассистов, но его сборная вылетела с чемпионата мира.
Теперь Мбаппе и Месси сыграли за разные клубы в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мбаппе оформил хет-трик, Месси ответил голом с пенальти.
«ПСЖ» победил «Барселону» со счетом 4:1.
Мбаппе повторил рекорд 1997 года, забив три гола «Барселоне» в ЛЧ. Тогда он еще не родился
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