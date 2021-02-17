Мбаппе дважды за карьеру играл против Месси. Он забил в этих матчах пять голов

Килиан Мбаппе и Лионель Месси впервые пересеклись на ЧМ-2018. Тогда Франция и Аргентина играли в 1/8 финала. Франция победила со счетом 4:3.

Мбаппе в той игре оформил дубль. Месси ответил дублем из ассистов, но его сборная вылетела с чемпионата мира.

Теперь Мбаппе и Месси сыграли за разные клубы в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мбаппе оформил хет-трик, Месси ответил голом с пенальти.

«ПСЖ» победил «Барселону» со счетом 4:1.

Мбаппе повторил рекорд 1997 года, забив три гола «Барселоне» в ЛЧ. Тогда он еще не родился