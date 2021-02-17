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Килиан Мбаппе
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Барселона
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#Лига чемпионов #Футбол #Килиан Мбаппе #Барселона #ПСЖ #Андрей Шевченко #Фаустино Аспирилья

Мбаппе повторил рекорд 1997 года, забив три гола «Барселоне» в ЛЧ. Тогда он еще не родился

4 часа назад

«ПСЖ» обыграл «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1). Нападающий парижан Килиан Мбаппе оформил хет-трик в этой встрече.

Француз стал третьим игроком в истории, трижды забивавшем каталонцам. Прежде это удавалось только Андрею Шевченко за киевское «Динамо» и Фаустино Аспирилье за «Ньюкасл». Они установили рекорд в 1997 году, за год до рождения Мбаппе.

 «Динамо» тогда обыграло «Барселону» со счетом 4:0, а «Ньюкасл» выиграл 3:0. Оба матча прошли в групповой стадии ЛЧ, которую каталонский клуб завершил на последнем месте в таблице с пятью очками.

Мбаппе забил 111-й гол за «ПСЖ». Больше мячей только у Ибрагимовича и Кавани

Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 27
1:4
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Мбаппе 32
Мбаппе 65
Кен 70
Мбаппе 85
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