Мбаппе повторил рекорд 1997 года, забив три гола «Барселоне» в ЛЧ. Тогда он еще не родился

«ПСЖ» обыграл «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1). Нападающий парижан Килиан Мбаппе оформил хет-трик в этой встрече.

Француз стал третьим игроком в истории, трижды забивавшем каталонцам. Прежде это удавалось только Андрею Шевченко за киевское «Динамо» и Фаустино Аспирилье за «Ньюкасл». Они установили рекорд в 1997 году, за год до рождения Мбаппе.

«Динамо» тогда обыграло «Барселону» со счетом 4:0, а «Ньюкасл» выиграл 3:0. Оба матча прошли в групповой стадии ЛЧ, которую каталонский клуб завершил на последнем месте в таблице с пятью очками.

Мбаппе забил 111-й гол за «ПСЖ». Больше мячей только у Ибрагимовича и Кавани