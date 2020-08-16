Мбаппе вспомнил мем «Лига фермеров». Так фанаты высмеивают лигу со слабыми игроками, где доминирует один клуб
В полуфиналах Лиги чемпионов впервые за семь лет сыграют клубы из двух стран. Еще интереснее, что туда попали команды из Франции. Сначала «ПСЖ» обыграл «Аталанту» и вышел на «Лейпциг». Теперь «Лион» во второй раз в истории оказался в полуфинале ЛЧ. Ярче остальных на победу «Лиона» в игре с «Ман Сити» отреагировал Килиан Мбаппе.
«Лига фермеров», – пост с такой подписью он опубликовал в твиттере. И похвалил «Лион»:
Мбаппе написал такую фразу не просто так. Фанаты из других стран прозвали французский чемпионат лигой фермеров. Этот феномен подробно исследовал Goal. Суть в том, что долгое время в слабом чемпионате доминирует одна команда. Лига фермеров – потому что игроки из этого чемпионата не соответствуют уровню других топ-лиг.
Те, кто соответствует, быстро уезжают из Лиги 1. В последние годы так было с Азаром, Ляказеттом и Марсьялем. Появление шейхов в «ПСЖ» сыграло одновременно в плюс и минус для этого феномена. Доминирование «ПСЖ» во Франции только укрепилось из-за больших денег, но общая популярность чемпионата выросла. Появились и топ-игроки: Неймар, Кавани, Силва.
Термин «Лига фермеров» долго подкреплялся неудачным выступлением французских клубов в Лиге чемпионов. Тот же «ПСЖ» постоянно вылетал до полуфинала. «Лион» – отдельная история, которая идеально ложится в мем. Через клуб проходили топ-игроки (Пьянич, Льорис, Бензема), в 2000-е он постоянно доминировал в лиге, а в полуфинале ЛЧ за всю историю сыграл только раз. До этого сезона.
- Разрыв между большими и маленькими клубами – и доминирование богачей.
- Постоянный отъезд топ-игроков.
- Слабые результаты в еврокубках.
- Простой футбол, если сравнивать с другими лигами.
Есть и совсем легкое определение «Лиги фермеров»: днем футболисты занимаются сельским хозяйством, а вечером выходят погонять мяч. Это как раз отсылка к простоте в игре и отсутствию уважения на уровне элиты.
Что интересно: во Франции реально были пересечения между футболом и фермерами. В 2018-м матч «ПСЖ» и «Тулузы» чуть не отменили из-за забастовки фермеров.
Вот РПЛ - та еще лига фермеров. Во многих смыслах.
Поэтому дома сидим, епта