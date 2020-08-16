Килиан Мбаппе
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#Килиан Мбаппе #Футбол #Лига чемпионов #ПСЖ #Лига 1 #Лион

Мбаппе вспомнил мем «Лига фермеров». Так фанаты высмеивают лигу со слабыми игроками, где доминирует один клуб

16 августа, 01:20
Александр Плеханов

твиттер Лиги чемпионов

В полуфиналах Лиги чемпионов впервые за семь лет сыграют клубы из двух стран. Еще интереснее, что туда попали команды из Франции. Сначала «ПСЖ» обыграл «Аталанту» и вышел на «Лейпциг». Теперь «Лион» во второй раз в истории оказался в полуфинале ЛЧ. Ярче остальных на победу «Лиона» в игре с «Ман Сити» отреагировал Килиан Мбаппе.

«Лига фермеров», – пост с такой подписью он опубликовал в твиттере. И похвалил «Лион»:

Мбаппе написал такую фразу не просто так. Фанаты из других стран прозвали французский чемпионат лигой фермеров. Этот феномен подробно исследовал Goal. Суть в том, что долгое время в слабом чемпионате доминирует одна команда. Лига фермеров – потому что игроки из этого чемпионата не соответствуют уровню других топ-лиг.

Те, кто соответствует, быстро уезжают из Лиги 1. В последние годы так было с Азаром, Ляказеттом и Марсьялем. Появление шейхов в «ПСЖ» сыграло одновременно в плюс и минус для этого феномена. Доминирование «ПСЖ» во Франции только укрепилось из-за больших денег, но общая популярность чемпионата выросла. Появились и топ-игроки: Неймар, Кавани, Силва.

Термин «Лига фермеров» долго подкреплялся неудачным выступлением французских клубов в Лиге чемпионов. Тот же «ПСЖ» постоянно вылетал до полуфинала. «Лион» – отдельная история, которая идеально ложится в мем. Через клуб проходили топ-игроки (Пьянич, Льорис, Бензема), в 2000-е он постоянно доминировал в лиге, а в полуфинале ЛЧ за всю историю сыграл только раз. До этого сезона.

Составляющие «Лиги фермеров»:

  1. Разрыв между большими и маленькими клубами – и доминирование богачей.
  2. Постоянный отъезд топ-игроков.
  3. Слабые результаты в еврокубках.
  4. Простой футбол, если сравнивать с другими лигами.

Есть и совсем легкое определение «Лиги фермеров»: днем футболисты занимаются сельским хозяйством, а вечером выходят погонять мяч. Это как раз отсылка к простоте в игре и отсутствию уважения на уровне элиты. 

Что интересно: во Франции реально были пересечения между футболом и фермерами. В 2018-м матч «ПСЖ» и «Тулузы» чуть не отменили из-за забастовки фермеров.

Так выглядят подобные забастовки.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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Комментарии (2)
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vladik12
16 августа, 01:34

Вот РПЛ - та еще лига фермеров. Во многих смыслах.

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попкорный слуга
16 августа, 01:40

Поэтому дома сидим, епта

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