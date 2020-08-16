Мбаппе вспомнил мем «Лига фермеров». Так фанаты высмеивают лигу со слабыми игроками, где доминирует один клуб

Мбаппе написал такую фразу не просто так. Фанаты из других стран прозвали французский чемпионат лигой фермеров. Этот феномен подробно исследовал Goal. Суть в том, что долгое время в слабом чемпионате доминирует одна команда. Лига фермеров – потому что игроки из этого чемпионата не соответствуют уровню других топ-лиг.

Те, кто соответствует, быстро уезжают из Лиги 1. В последние годы так было с Азаром, Ляказеттом и Марсьялем. Появление шейхов в «ПСЖ» сыграло одновременно в плюс и минус для этого феномена. Доминирование «ПСЖ» во Франции только укрепилось из-за больших денег, но общая популярность чемпионата выросла. Появились и топ-игроки: Неймар, Кавани, Силва.

Термин «Лига фермеров» долго подкреплялся неудачным выступлением французских клубов в Лиге чемпионов. Тот же «ПСЖ» постоянно вылетал до полуфинала. «Лион» – отдельная история, которая идеально ложится в мем. Через клуб проходили топ-игроки (Пьянич, Льорис, Бензема), в 2000-е он постоянно доминировал в лиге, а в полуфинале ЛЧ за всю историю сыграл только раз. До этого сезона.