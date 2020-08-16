Стерлинг смазал главный момент «Ман Сити»: стоял один и не попал в пустые ворота
Рахим Стерлинг весь сезон привычно тащил «Ман Сити». За сезон в АПЛ он забил 20 голов, в ЛЧ – еще шестерку. Именно Стерлинг отметился одним из голов в августовской игре с «Реалом», в которой «Ман Сити» оформил выход в четвертьфинал. Именно Стерлинг не забил главный момент «Сити» в игре с «Лионом».
Уже при счете 1:2 он остался один на дальней штанге, но банально не попал в пустые ворота. Момент был на 86-й минуте. Так все было:
На это эмоционально отреагировал твиттер «Лиона»: «Стерлинг был один на дальней штанге, но упустил возможность! Это удар выше!»
По твиттеру «Ман Сити» такого момента вообще не было – там только голы «Лиона»:
Фанаты уже обращаются к Стерлингу в твиттере: «Привет, Стерлинг. Просто интересно, можешь ли ты рассказать нам о том, что здесь произошло? Довел бы счет до 2:2 и, возможно, привел бы к дополнительному времени и серии пенальти. С нетерпением ждем от тебя ответа».
Комментатор Тимур Журавель вспомнил момент из российской Премьер-лиги. Если что, это Никита Баженов:
«Рахиму Стерлингу будут сниться кошмары об этом промахе и через 20 лет».
Со стороны «Ман Сити» момент Стерлинга первым вспомнил Кевин де Брюйне. Он сказал, что во втором тайме «Лион» почти ничего не создавал, а Стерлинг реально мог сравнять счет. Третий гол все решил. «Мне нужно идти домой, потому что моя жена ждет. Нужно на чем-то сосредоточиться», - добавил Де Брюйне.
"А-а-а-а, не попал. Это, может быть, промах века!!!".
Просто на Баварию не хотел выходить 🙈