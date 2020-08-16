Стерлинг смазал главный момент «Ман Сити»: стоял один и не попал в пустые ворота

Рахим Стерлинг весь сезон привычно тащил «Ман Сити». За сезон в АПЛ он забил 20 голов, в ЛЧ – еще шестерку. Именно Стерлинг отметился одним из голов в августовской игре с «Реалом», в которой «Ман Сити» оформил выход в четвертьфинал. Именно Стерлинг не забил главный момент «Сити» в игре с «Лионом».

Уже при счете 1:2 он остался один на дальней штанге, но банально не попал в пустые ворота. Момент был на 86-й минуте. Так все было: