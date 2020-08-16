Рахим Стерлинг
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#Рахим Стерлинг #Футбол #Лига чемпионов #Манчестер Сити #Лион

Стерлинг смазал главный момент «Ман Сити»: стоял один и не попал в пустые ворота

16 августа, 00:31
Александр Плеханов

твиттер Лиги чемпионов

Рахим Стерлинг весь сезон привычно тащил «Ман Сити». За сезон в АПЛ он забил 20 голов, в ЛЧ – еще шестерку. Именно Стерлинг отметился одним из голов в августовской игре с «Реалом», в которой «Ман Сити» оформил выход в четвертьфинал. Именно Стерлинг не забил главный момент «Сити» в игре с «Лионом».

Уже при счете 1:2 он остался один на дальней штанге, но банально не попал в пустые ворота. Момент был на 86-й минуте. Так все было:

На это эмоционально отреагировал твиттер «Лиона»: «Стерлинг был один на дальней штанге, но упустил возможность! Это удар выше!»

По твиттеру «Ман Сити» такого момента вообще не было – там только голы «Лиона»:

Фанаты уже обращаются к Стерлингу в твиттере: «Привет, Стерлинг. Просто интересно, можешь ли ты рассказать нам о том, что здесь произошло? Довел бы счет до 2:2 и, возможно, привел бы к дополнительному времени и серии пенальти. С нетерпением ждем от тебя ответа».

Комментатор Тимур Журавель вспомнил момент из российской Премьер-лиги. Если что, это Никита Баженов:

«Рахиму Стерлингу будут сниться кошмары об этом промахе и через 20 лет».

Со стороны «Ман Сити» момент Стерлинга первым вспомнил Кевин де Брюйне. Он сказал, что во втором тайме «Лион» почти ничего не создавал, а Стерлинг реально мог сравнять счет. Третий гол все решил. «Мне нужно идти домой, потому что моя жена ждет. Нужно на чем-то сосредоточиться», - добавил Де Брюйне. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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vladik12
16 августа, 01:34

"А-а-а-а, не попал. Это, может быть, промах века!!!".

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попкорный слуга
16 августа, 01:43

Просто на Баварию не хотел выходить 🙈

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