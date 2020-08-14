Юлиан Нагельсманн
Бундеслига
Футбол
Томас Тухель
ПСЖ
РБ Лейпциг
Аугсбург
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#Юлиан Нагельсманн #Футбол #Бундеслига #ПСЖ #РБ Лейпциг #Аугсбург #Томас Тухель

Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету

14 августа, 01:56
Александр Плеханов

Встреча Нагельсманна и Тухеля во время матча Бундеслиги.

dpa/Global Look Press

Томас Тухель тренировал резервную команду «Аугсбурга» в сезоне-2007/08. Как раз он и поручил 20-летнему Юлиану Нагельсманну заняться разведкой по предстоящим соперникам. «Это был мой путь к тренерской работе. Я у него многому научился», – потом рассказывал Нагельсманн о пересечении с Тухелем.

Позже Нагельсманн вспоминал Тухеля человеком, с которым было сложно: «Требовательный перфекционист». Нагельсманн завершил игровую карьеру в 20 лет, когда имел проблемы с коленом. Именно в резерве «Аугсбурга» случился его первый опыт работы в клубе вне поля. Параллельно Нагельсманн еще и серьезно интересовался бизнесом.

Он успел и потренироваться под руководством Тухеля в качестве игрока. Это было так жестко, что Нагельсманн постоянно засыпал в поезде после тренировок. Уже после завершения футбольной карьеры он четко прояснял новый статус в «Аугсбурге»: «Тухель просил меня анализировать игры и соперников. Я работал не с ним, а на него».

imago sportfotodienst/Global Look Press

Вне карьеры игрока Нагельсманн пробовался в «Аугсбурге» обычным скаутом – эта работа позволяла иметь деньги на учебу по бизнесу. Он готовился к назначению в отдел продаж BMW, когда Тухель заинтересовал новыми заданиями. Поручил Нагельсманну просмотр предстоящих соперников, а потом посоветовал хотя бы попробовать тренерскую работу.

По его наставлению Нагельсманн ушел в юношескую команду «Мюнхен 1860», где уже стал помощником тренера. «Через несколько недель возникла такая страсть, что я почувствовал огонь внутри себя. Мне снова было весело на поле. Но на этот раз все было с другой точки зрения», – говорил Нагельсманн. Ему понравилось.

В это же время Тухель перешел в молодежку «Майнца», откуда быстро поднялся до основной команды. В Бундеслиге он поработал с «Майнцем» и «Боруссией». Нагельсманн тогда же полноценно потренировал «Хоффенхайм» и «Лейпциг». Во время матчей они постоянно хвалили друг друга за все промежуточные достижения.

твиттер «РБ Лейпцига»

Сейчас Томас Тухель тренирует «ПСЖ». Его клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 1995 года. Для «РБ Лейпцига» выход в эту стадию турнира вообще стал первым в истории. Нагельсманн – еще и самый молодой тренер за всю историю полуфиналов ЛЧ. Для него следующим соперником будет как раз «ПСЖ» Тухеля.

Сам Нагельсманн уже предвкушает их встречу: «Я с нетерпением жду этого матча. Когда мы играли в Бундеслиге друг против друга, я волновался. Он был и остается отличным тренером. Вчера ему повезло, как и мне сегодня. Теперь мы встретимся лицом к лицу. Я очень рад его видеть».

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Комментарии (3)
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vladik12
14 августа, 08:44

Неймар, Мбаппе - в финале, я думаю.

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Николай Живоглядов
14 августа, 10:17

Да пусть дома сидят

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Юрий Алеманов
15 августа, 11:14

Это все, конечно, красиво, но ПСЖ не уступит. А в финале с Баварией будут рубиться

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#Томас Тухель