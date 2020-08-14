Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету

Томас Тухель тренировал резервную команду «Аугсбурга» в сезоне-2007/08. Как раз он и поручил 20-летнему Юлиану Нагельсманну заняться разведкой по предстоящим соперникам. «Это был мой путь к тренерской работе. Я у него многому научился», – потом рассказывал Нагельсманн о пересечении с Тухелем.

Позже Нагельсманн вспоминал Тухеля человеком, с которым было сложно: «Требовательный перфекционист». Нагельсманн завершил игровую карьеру в 20 лет, когда имел проблемы с коленом. Именно в резерве «Аугсбурга» случился его первый опыт работы в клубе вне поля. Параллельно Нагельсманн еще и серьезно интересовался бизнесом.

Он успел и потренироваться под руководством Тухеля в качестве игрока. Это было так жестко, что Нагельсманн постоянно засыпал в поезде после тренировок. Уже после завершения футбольной карьеры он четко прояснял новый статус в «Аугсбурге»: «Тухель просил меня анализировать игры и соперников. Я работал не с ним, а на него».