Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету
Томас Тухель тренировал резервную команду «Аугсбурга» в сезоне-2007/08. Как раз он и поручил 20-летнему Юлиану Нагельсманну заняться разведкой по предстоящим соперникам. «Это был мой путь к тренерской работе. Я у него многому научился», – потом рассказывал Нагельсманн о пересечении с Тухелем.
Позже Нагельсманн вспоминал Тухеля человеком, с которым было сложно: «Требовательный перфекционист». Нагельсманн завершил игровую карьеру в 20 лет, когда имел проблемы с коленом. Именно в резерве «Аугсбурга» случился его первый опыт работы в клубе вне поля. Параллельно Нагельсманн еще и серьезно интересовался бизнесом.
Он успел и потренироваться под руководством Тухеля в качестве игрока. Это было так жестко, что Нагельсманн постоянно засыпал в поезде после тренировок. Уже после завершения футбольной карьеры он четко прояснял новый статус в «Аугсбурге»: «Тухель просил меня анализировать игры и соперников. Я работал не с ним, а на него».
Вне карьеры игрока Нагельсманн пробовался в «Аугсбурге» обычным скаутом – эта работа позволяла иметь деньги на учебу по бизнесу. Он готовился к назначению в отдел продаж BMW, когда Тухель заинтересовал новыми заданиями. Поручил Нагельсманну просмотр предстоящих соперников, а потом посоветовал хотя бы попробовать тренерскую работу.
По его наставлению Нагельсманн ушел в юношескую команду «Мюнхен 1860», где уже стал помощником тренера. «Через несколько недель возникла такая страсть, что я почувствовал огонь внутри себя. Мне снова было весело на поле. Но на этот раз все было с другой точки зрения», – говорил Нагельсманн. Ему понравилось.
В это же время Тухель перешел в молодежку «Майнца», откуда быстро поднялся до основной команды. В Бундеслиге он поработал с «Майнцем» и «Боруссией». Нагельсманн тогда же полноценно потренировал «Хоффенхайм» и «Лейпциг». Во время матчей они постоянно хвалили друг друга за все промежуточные достижения.
Сейчас Томас Тухель тренирует «ПСЖ». Его клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 1995 года. Для «РБ Лейпцига» выход в эту стадию турнира вообще стал первым в истории. Нагельсманн – еще и самый молодой тренер за всю историю полуфиналов ЛЧ. Для него следующим соперником будет как раз «ПСЖ» Тухеля.
Сам Нагельсманн уже предвкушает их встречу: «Я с нетерпением жду этого матча. Когда мы играли в Бундеслиге друг против друга, я волновался. Он был и остается отличным тренером. Вчера ему повезло, как и мне сегодня. Теперь мы встретимся лицом к лицу. Я очень рад его видеть».
Неймар, Мбаппе - в финале, я думаю.
Да пусть дома сидят
Это все, конечно, красиво, но ПСЖ не уступит. А в финале с Баварией будут рубиться