Мбаппе весь тайм с ужасом смотрел, как Неймар промахивается – потом они оба вытащили «ПСЖ» в полуфинал
«Аталанта» и «ПСЖ» зарубились в четвертьфинале Лиги чемпионов. При всей ослепительности «Аталанты» главная звезда на поле – Неймар. Он же – самый обсуждаемый игрок.
• 3-я минута. Неймар вышел один на один и пробил мимо ворот. Просто мимо. Реакция Килиана Мбаппе красноречива.
• 19-я минута. Неймар здорово убежал по флангу, ворвался в штрафную и сделал непонятно что – ни удар, ни прострел, мяч просто укатился, хотя атака была сверхопасной.
• 42-я минута. Примерно та же история – вбежал в штрафную, но пробил вместо ближнего угла куда-то высоко и далеко.
Само собой, в перерыве – только о Неймаре. Столько же упущенных голевых шансов, сколько за прошлые 11 матчей в ЛЧ.
Удивление:
И саммэри:
Неймар наконец-то сыграл в важнейшем матче «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Раньше было так:
- В сезоне-2017/18 пропустил ответную игру против «Реала» в 1/8 финала.
- В сезоне-2018/19 не сыграл в обоих матчах против «МЮ» в 1/8.
Оба раза «ПСЖ» вылетел.
В сезоне-2019/20 все складывалось хорошо:
- В Лиге 1 – 13+6 в 15 матчах по «гол плюс пас».
- В Кубке Франции – победный гол в финале.
- Преодолена даже проклятая стадия 1/8 финала ЛЧ – «ПСЖ» прошел «Боруссию», а Неймар забил в обоих матчах.
В четвертьфинале с «Аталантой» Неймар напромахивался на несколько матчей вперед. Но на последней минуте именно его прострел привел к голу Маркиньоса, а потом он и разогнал решающую атаку.
Проблемы «ПСЖ» в атаке не были связаны с одним Неймаром – Ди Мария дисквалифицирован, Икарди не до конца здоров, но самое большое разочарование – форма Килиана Мбаппе. Он вышел только на последние полчаса, как и анонсировал Томас Тухель.
Мбаппе в конце июля сильно пострадал в финале Кубка Франции – его жутко снес капитан «Сент-Этьена» Лоик Перрен. Для Перрена это было последнее действие в карьере – ее он завершил. Для Мбаппе – боль и травма голеностопа, из-за которой он рисковал пропустить четвертьфинал Лиги чемпионов. Не пропустил, а в конце выдал голевой пас на Чупо-Мотинга, и «ПСЖ» выиграл.
Еще одна проблема «ПСЖ» – игровая практика. Лига 1 закрыла сезон досрочно, больше четырех месяцев «ПСЖ» не играл – как выбил «Боруссию» из Лиги чемпионов, так и отправился на самоизоляцию. Ровно за пять месяцев – только два кубковых финала. В них – один гол за два матча.
Но именно «ПСЖ» дотерпел до самого конца и забил дважды.
- 1:1 – Маркиньос, 90-я минута.
- 2:1 – Чупо-Мотинг, 93-я.
После всех своих ужасов последних минут в Лиге чемпионов за последние годы «ПСЖ» только так мог пройти в полуфинал. Ровно в день своего 50-летия.
Наконец-то все глоропочитатели "Атланты Трешерз" закроют рот.