Мбаппе весь тайм с ужасом смотрел, как Неймар промахивается – потом они оба вытащили «ПСЖ» в полуфинал

Проблемы «ПСЖ» в атаке не были связаны с одним Неймаром – Ди Мария дисквалифицирован, Икарди не до конца здоров, но самое большое разочарование – форма Килиана Мбаппе. Он вышел только на последние полчаса, как и анонсировал Томас Тухель.

Мбаппе в конце июля сильно пострадал в финале Кубка Франции – его жутко снес капитан «Сент-Этьена» Лоик Перрен. Для Перрена это было последнее действие в карьере – ее он завершил. Для Мбаппе – боль и травма голеностопа, из-за которой он рисковал пропустить четвертьфинал Лиги чемпионов. Не пропустил, а в конце выдал голевой пас на Чупо-Мотинга, и «ПСЖ» выиграл.

Еще одна проблема «ПСЖ» – игровая практика. Лига 1 закрыла сезон досрочно, больше четырех месяцев «ПСЖ» не играл – как выбил «Боруссию» из Лиги чемпионов, так и отправился на самоизоляцию. Ровно за пять месяцев – только два кубковых финала. В них – один гол за два матча.

Но именно «ПСЖ» дотерпел до самого конца и забил дважды.

1:1 – Маркиньос, 90-я минута.

2:1 – Чупо-Мотинг, 93-я.

После всех своих ужасов последних минут в Лиге чемпионов за последние годы «ПСЖ» только так мог пройти в полуфинал. Ровно в день своего 50-летия.