Чупо-Мотинг напомнил великий мем «Но сделает ли он это холодным вечером в Стоке?», который пошел от Месси

Эрик Чупо-Мотинг забил победный гол в мощном камбэке – так «ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В решающий момент ему нужно было не промахнуться по пустым воротам.

Это важно, ведь Чупо-Мотинг – тот парень, что год назад сотворил изумительную вещь: остановил летевший в чужие ворота мяч на линии, и соперник отбился. «Мне стыдно. Это настоящий позор», – расстраивался он.

Тогда припоминалось, что «ПСЖ» зачем-то взял его из вылетевшего из АПЛ «Сток Сити». Сейчас после того, как гол Чупо-Мотинга вывел «ПСЖ» в полуфинал ЛЧ, многие, и в частности Гари Линекер, задались вопросом: «А сделал бы он то же дождливым вечером в Стоке?»