Чупо-Мотинг напомнил великий мем «Но сделает ли он это холодным вечером в Стоке?», который пошел от Месси
Эрик Чупо-Мотинг забил победный гол в мощном камбэке – так «ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В решающий момент ему нужно было не промахнуться по пустым воротам.
Это важно, ведь Чупо-Мотинг – тот парень, что год назад сотворил изумительную вещь: остановил летевший в чужие ворота мяч на линии, и соперник отбился. «Мне стыдно. Это настоящий позор», – расстраивался он.
Тогда припоминалось, что «ПСЖ» зачем-то взял его из вылетевшего из АПЛ «Сток Сити». Сейчас после того, как гол Чупо-Мотинга вывел «ПСЖ» в полуфинал ЛЧ, многие, и в частности Гари Линекер, задались вопросом: «А сделал бы он то же дождливым вечером в Стоке?»
Одного пользователя твиттера этот вопрос заинтересовал настолько, что он позашвыривал его чуть ли не каждому встречному.
Да еще и Кевин де Брюйне, как-то забив «Стоку», ввернул эту фразу в твиттере:
Понятно, почему эта фраза применима к Чупо-Мотингу – он играл в «Стоке». Но почему она популярна и откуда вообще взялась?
Автор этого высказывания – известный комментатор Энди Грей, сама фраза родилась десять лет назад. В эфире Sky Sports, отвечая на вопрос, смог бы Месси забивать так же много в Англии, Грей ответил, что Месси было бы сложно играть холодным вечером на «Британнии» (стадионе «Сток Сити», который тогда был середняком АПЛ и играл в обычной британской манере). Заодно и добавил, что в АПЛ было бы нелегко и «Барселоне», учитывая ее стиль игры.
Высказывание Грея превратилось в мем. «Смог бы он заиграть дождливым (холодным, ветреным) вечером в Стоке?» – так в Англии шутили при переходах легионеров высокого уровня и реагировали на постоянно обновляемые рекорды того же Месси. The Telegraph как-то раз поставил эту фразу на второе место в рейтинге самых устойчивых футбольных выражений.
Мем докатился и до самого Месси. Известный спортивный журналист Гильем Балаге задал ему этот вопрос. Месси ответил: «Люди, которые об этом говорят, должны понять, что я играл на ужасных полях в Росарио еще когда мне было 11 лет. Со стеклом на поле, с ямами и со всем подобным».
За «Сток» пять лет играл и Боян Кркич – бывший одноклубник Месси. «Мог бы, – ответил Кркич на вопрос про Месси и дождливый вечер в Стоке. И дальше рассуждал. – Понимаю, что команды не любят приезжать на «Британнию» особенно зимой, когда тут ветрено и холодно, да к тому же мы – сильная команда». Была сильная, сейчас – середняк Чемпионшипа.
Теперь с фразой все понятно, но остается вопрос – почему речь именно про Сток? Ответ еще проще: в Англии Сток-он-Трент уже давно ассоциируется в основном с холодом и ветром. Подобрать пример Энди Грею было легко.
Холодный вечер в Стоке Мотинга > Томный день в Тушино Пашалича
Чупо-Мотинг, Пашалич. Еще недавно Сток и Спартак. И герои 1/4 ЛЧ. Жизнь!
Чупо-чупс 🍭