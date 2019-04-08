Нападающий «ПСЖ» сделал главный промах года, а потом назвал это позором
«ПСЖ» весь сезон не имеет конкурентов во Франции, поэтому иногда просто прикалывается над соперниками. В матче с победителями Кубка Лиги из «Страсбура» произошел эпизод, который еще долго будут крутить во всех нарезках.
В середине первого тайма полузащитник Нкунку перекинул мяч через вратаря соперника. Он уже готовился праздновать, но его партнер Чупо-Мотинг побежал забивать сам. Форвард явно не ждал, что мяч от его касания ударится об штангу и вылетит в поле.
Его история в «ПСЖ» пока развивается только через смех и мемы. За 18 матчей в Лиге 1 Чупо-Мотинг забил только три гола. В среднем он играет по 37 минут, а такие моменты убивают все перспективы на игру в старте.
Зато в глазах болельщиков и партнеров Чупо-Мотинг закрепился в образе смешного парня.
Реакция Килиана Мбаппе:
Актуальные эмоции Леброна на момент, когда его партнер не бросил в сторону кольца в последние секунды матча. Тут тоже подходит:
Да. В победном матче с «Тулузой» он тоже не забил убойный момент. В воротах тогда хотя бы находился защитник.
Защитники «Страсбура» разрешили момент выносом. Игра, где «ПСЖ» мог обеспечить себе чемпионство (если бы победил), завершилась ничьей со счетом 2:2. Чупо-Мотинг открыл счет и отыграл всего 60 минут. Хорошие моменты от него уже не вспомнят.
«Сначала я подумал, что Нкунку сделает передачу. Он пробил по воротам, а мне показалось, что защитник перехватит мяч. Раздумывал, трогать мяч или нет, так как опасался попадания в офсайд.
Все развивалось быстро. Я все-таки коснулся мяча, но он попал в штангу. Мне стыдно. Это настоящий позор. Думаю, что мяч залетел бы в ворота и без меня. Я извиняюсь за это, но мы должны продолжать играть с высоко поднятой головой», – рассказал о моменте сам Чупо-Мотинг.