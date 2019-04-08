Нападающий «ПСЖ» сделал главный промах года, а потом назвал это позором

«ПСЖ» весь сезон не имеет конкурентов во Франции, поэтому иногда просто прикалывается над соперниками. В матче с победителями Кубка Лиги из «Страсбура» произошел эпизод, который еще долго будут крутить во всех нарезках.

В середине первого тайма полузащитник Нкунку перекинул мяч через вратаря соперника. Он уже готовился праздновать, но его партнер Чупо-Мотинг побежал забивать сам. Форвард явно не ждал, что мяч от его касания ударится об штангу и вылетит в поле.