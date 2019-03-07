Все голы «МЮ» – личные провалы игроков «ПСЖ». Доказываем
«Манчестер Юнайтед» выиграл у «ПСЖ» со счетом 3:1 и прошел дальше. Но это была не та игра, где победившая команда взяла нужный результат в атаке. Радуемся за Лукаку и Рэшфорда, восхищаемся выходом Далота, но возвращаемся в реальность. «ПСЖ» проиграл этот матч самому себе.
Если вы по каким-то причинам не видели игру, голы «Юнайтед» покажутся вам странными. Мы разберем их на скриншотах с объяснениями.
Момент №1. Керер катит мяч на Силву, но мокрый газон и слабое касание мешают защитнику «ПСЖ». Лукаку оказывается быстрее и прорывается к воротам. Буффон не виноват, а первый гостевой мяч уже есть.
Момент №2. Смекалка Рэшфорда. Если нет решения – бей. Дальний удар оказался неожиданным для Буффона, а погода повлияла и в этой ситуации. Вратарь отбил мяч перед собой, Ромелу успел на добивание.
Момент №3. Едва ли не единственный выход «Юнайтед» к воротам «ПСЖ» во втором тайме. Далот нанес опрометчивый удар, но даже этим получил результат. Не гоните на VAR – Кимпембе сам бросался под мяч и все равно виноват.
Вот полный обзор матча. Де Хеа почти не спасал, но у его ворот постоянно было напряжение. По моментам в таком результате нет вообще никакой логики.
«МЮ» – первая команда в истории Лиги чемпионов, которая прошла в следующий раунд после домашнего поражения в два мяча. «ПСЖ» превзошел соперника по статистике, а Мбаппе и без голов создал моментов на пару игр вперед. Но «Юнайтед» идет дальше, а Неймар и его партнеры снова посмотрят плей-офф по телевизору. Во всем этом они виноваты сами.
Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube
Фото обложки: Global Look Press, УЕФА