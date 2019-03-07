Лига чемпионов
Диогу Далот
Ромелу Лукаку
Маркус Рэшфорд
ПСЖ
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#Лига чемпионов #Манчестер Юнайтед #ПСЖ #Диогу Далот #Ромелу Лукаку #Маркус Рэшфорд

Все голы «МЮ» – личные провалы игроков «ПСЖ». Доказываем

07 марта 2019, 01:25
Александр Плеханов

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «ПСЖ» со счетом 3:1 и прошел дальше. Но это была не та игра, где победившая команда взяла нужный результат в атаке. Радуемся за Лукаку и Рэшфорда, восхищаемся выходом Далота, но возвращаемся в реальность. «ПСЖ» проиграл этот матч самому себе.

Если вы по каким-то причинам не видели игру, голы «Юнайтед» покажутся вам странными. Мы разберем их на скриншотах с объяснениями. 

Момент №1. Керер катит мяч на Силву, но мокрый газон и слабое касание мешают защитнику «ПСЖ». Лукаку оказывается быстрее и прорывается к воротам. Буффон не виноват, а первый гостевой мяч уже есть.

Защита «ПСЖ» слишком сильно растянулась во время контроля у собственных ворот. Ошибку Керера не ждали. Силва расслаблен, Буффон отдыхает. Сосредоточенный Лукаку оперативнее реагирует на эпизод и забивает.

Момент №2. Смекалка Рэшфорда. Если нет решения – бей. Дальний удар оказался неожиданным для Буффона, а погода повлияла и в этой ситуации. Вратарь отбил мяч перед собой, Ромелу успел на добивание.

Обратите внимание на расположение и поведение защитников. Силва останавливается при последнем шаге, а Кимпембе сигнализирует о вымышленном офсайде. Они просто ждали, что Буффон возьмет мяч и не приготовились к возможному добиванию. Лукаку снова хорош в игровом интеллекте.

Момент №3. Едва ли не единственный выход «Юнайтед» к воротам «ПСЖ» во втором тайме. Далот нанес опрометчивый удар, но даже этим получил результат. Не гоните на VAR – Кимпембе сам бросался под мяч и все равно виноват.

Момент с попаданием мяча в руку Кимпембе. Все произошло на границе штрафной. Защитник «ПСЖ» преградил полет мяча в сторону ворот. Судья поставил пенальти с помощью видеоповтора. Повод был.

Вот полный обзор матча. Де Хеа почти не спасал, но у его ворот постоянно было напряжение. По моментам в таком результате нет вообще никакой логики. 

«МЮ» – первая команда в истории Лиги чемпионов, которая прошла в следующий раунд после домашнего поражения в два мяча. «ПСЖ» превзошел соперника по статистике, а Мбаппе и без голов создал моментов на пару игр вперед. Но «Юнайтед» идет дальше, а Неймар и его партнеры снова посмотрят плей-офф по телевизору.  Во всем этом они виноваты сами. 

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Фото обложки: Global Look Press, УЕФА

Все фото: Твиттер «Матч ТВ»
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