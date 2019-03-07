Все голы «МЮ» – личные провалы игроков «ПСЖ». Доказываем

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «ПСЖ» со счетом 3:1 и прошел дальше. Но это была не та игра, где победившая команда взяла нужный результат в атаке. Радуемся за Лукаку и Рэшфорда, восхищаемся выходом Далота, но возвращаемся в реальность. «ПСЖ» проиграл этот матч самому себе.

Если вы по каким-то причинам не видели игру, голы «Юнайтед» покажутся вам странными. Мы разберем их на скриншотах с объяснениями.

Момент №1. Керер катит мяч на Силву, но мокрый газон и слабое касание мешают защитнику «ПСЖ». Лукаку оказывается быстрее и прорывается к воротам. Буффон не виноват, а первый гостевой мяч уже есть.