Молодая звезда «МЮ» отложил часть зарплаты и купил автобус для школы, в которой играл в детстве

Диогу Далот – важный юниор «Манчестер Юнайтед». Летом его купили за 22 млн евро. Ему только 19, но он уже выходит на полные матчи и в Кубке, и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. Далота ценил Жозе Моуринью и использует его сменьшик Сульшер.

По данным The Daily Star, у Далота одна из самых низких зарплат в клубе – 50 000 фунтов в неделю. При этом парень думает о красивых поступках и помогает другим. Диогу вырос в академии «Порту», но не забыл о тех, кто воспитывал его до: в родном городе Брага он до девяти лет занимался в школе Fintas и недавно подарил ей микроавтобус. Он подготовил все втайне, отложив деньги на покупку от своего первого контракта в топ-клубе.

«Мы разговаривали с ним по скайпу, я сидел в автобусе перед отъездом на игру, – рассказывает координатор академии Луис Травассос. – Потом я вышел, и перед входом стоял фургон. Это был шок! Для нас, учреждения, в котором так много финансовых проблем и так мало ресурсов, любая помощь просто прекрасна».

Кстати, вот так Далот выглядел десять лет назад – как раз, когда переехал из Fintas в академию «Порту».