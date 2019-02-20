Тяжелобольные дети виртуально побывали на игре «Барселоны» и «Лиона». Суперакция

Матч «Барселоны» и «Лиона» был достаточно разочаровывающим – безголевым. Самое интересное команды организовали еще до встречи. Два фонда, Barca Foundation и OL Foundation, и Эрик Абидаль организовали для двух тяжелобольных детей просмотр матча в Испании. Один из них – Джибриль из французского госпиталя. Вторая – Джойс, она проходит лечение в Барселоне. По видеосвязи с детьми пообщались Месси, Суарес и другие суперзвезды.

Связь была осуществлена с помощью робота по имени Поль. Специальные экраны с видеосвязью привезли сначала в подтрибунное помещение – с детьми особенно долго говорил Самуэль Умтити.