Лион

Лион
Lyons
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Петер Бош
П. Бош
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Антони Лопеш А. Лопеш 		Вра 31 30 0 0 1 1
10
Лукас Пакета Л. Пакета 		Пол 24 30 8 5 3 0
8
Уссем Ауа У. Ауа 		Пол 23 29 5 3 1 0
3
Эмерсон Эмерсон 		Защ 27 25 1 2 3 1
7
Карл Токо Экамби К. Экамби 		Нап 29 24 12 4 3 0
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Ближайшие матчи
17.12.2021 17 дек. 2021 пт 23:00
Париж
-:-
Лион
17.12.2021 17 дек. 2021 пт 23:00
Франция. Кубок , 1/32 финала
Париж
-
Лион
-
Франция. Кубок , 1/32 финала
08.05.2022 08 мая 2022 вс 14:00
Метц
-:-
Лион
08.05.2022 08 мая 2022 вс 14:00
Франция. Лига 1 , 36 тур
Метц
-
Лион
-
Франция. Лига 1 , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Лион
-:-
Нант
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 37 тур
Лион
-
Нант
-
Франция. Лига 1 , 37 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Клермон
-:-
Лион
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 38 тур
Клермон
-
Лион
-
Франция. Лига 1 , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
5
Ницца
35 18 7 10 44:29 61
6
Страсбур
35 15 12 8 58:39 57
7
Лион
35 15 11 9 59:45 56
8
Ланс
35 15 10 10 55:44 55
9
Нант
35 14 9 12 50:43 51
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 21:45
Марсель
0 : 3
Лион
01.05.2022 01 мая 2022 вс 21:45
35 тур
Марсель
0
Лион
3
Франция. Лига 1 , 35 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 18:00
Лион
5 : 2
Монпелье
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 18:00
34 тур
Лион
5
Монпелье
2
Франция. Лига 1 , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
Брест
2 : 1
Лион
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
33 тур
Брест
2
Лион
1
Франция. Лига 1 , 33 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 18:05
Лион
6 : 1
Бордо
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 18:05
32 тур
Лион
6
Бордо
1
Франция. Лига 1 , 32 тур
14.04.2022 14 апр. 2022 чт 22:00
Лион
0 : 3
Вест Хэм
14.04.2022 14 апр. 2022 чт 22:00
1/4 финала
Лион
0
Вест Хэм
3
Лига Европы , 1/4 финала
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