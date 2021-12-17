Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Антони Лопеш А. Лопеш
|Вра
|31
|30
|0
|0
|1
|1
|
10Лукас Пакета Л. Пакета
|Пол
|24
|30
|8
|5
|3
|0
|
8Уссем Ауа У. Ауа
|Пол
|23
|29
|5
|3
|1
|0
|
3Эмерсон Эмерсон
|Защ
|27
|25
|1
|2
|3
|1
|
7Карл Токо Экамби К. Экамби
|Нап
|29
|24
|12
|4
|3
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
5
|35
|18
|7
|10
|44:29
|61
|
6
|35
|15
|12
|8
|58:39
|57
|
7
|35
|15
|11
|9
|59:45
|56
|
8
|35
|15
|10
|10
|55:44
|55
|
9
|35
|14
|9
|12
|50:43
|51
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