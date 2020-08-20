Пока «Бавария» выигрывает в ЛЧ все матчи, но такие команды никогда не побеждали в финалах

Ханс-Дитер Флик поговорил об этом после матча: «Мы знаем, что нам следует лучше защищаться. Нельзя так легко терять мяч, но это происходило».

Мануэль Нойер согласен: «Нам немного повезло, что мы не проигрывали в начале».

Какой бы страшной ни была «Бавария» в атаке, в обороне у нее периодически возникают проблемы, а из-за высокой линии обороны есть риск запустить быструю контратаку, чем и пользовался «Лион». У Нойера в каждом матче есть работа.

По ударам по воротам «Баварии» после возобновления ЛЧ – такие данные:

«Челси» пробил 10 раз, четыре из них – в створ.

У «Барселоны» – семь ударов, в створ – пять.

У «Лиона» – девять ударов, в створ – три.

Против «Баварии» у «Челси» не хватило мощи, у «Лиона» – исполнителей, у «Барсы» – команды. Зато все это есть у «ПСЖ». Как и скорость, которая точно позволит создавать моменты.