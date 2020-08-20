Пока «Бавария» выигрывает в ЛЧ все матчи, но такие команды никогда не побеждали в финалах
Журналист Танкреди Палмери в твиттере провел любопытную параллель.
- Пока никто не выигрывал Лигу чемпионов с победами в абсолютно всех матчах.
- Ближе всех к этому был «Милан» в сезоне-1992/93 – выиграл все до финала.
- В финале «Милан» проиграл «Марселю» – первому победителю ЛЧ из Франции.
- «Бавария» пока выиграла все матчи в сезоне-2019/20, а финал – против французов («ПСЖ»).
В любом случае грядет что-то интересное – или рекорд, который невозможно будет побить – только повторить (победы во всех матчах сезона ЛЧ), или турнир выиграет злейший враг «Марселя» во Франции – «ПСЖ».
У букмекеров фаворит – «Бавария», перевес значительный есть и в опросах. Например, на WhoScored:
С «Лионом» «Бавария» была еще большим фаворитом, но имела проблемы в начале игры. «Мы должны были вести в счете», – уверен Руди Гарсия. «Могло быть 2:0», – уточнил Антонии Лопеш. Они правы: «Лион» здорово погонял «Баварию» за первую половину тайма.
- Депай не забил выход один на один, позже – опасно бил с угла штрафной.
- Еще один выход запорол Токо-Экамби – попал в штангу.
- Во втором тайме он же опять не забил один на один.
Ханс-Дитер Флик поговорил об этом после матча: «Мы знаем, что нам следует лучше защищаться. Нельзя так легко терять мяч, но это происходило».
Мануэль Нойер согласен: «Нам немного повезло, что мы не проигрывали в начале».
Какой бы страшной ни была «Бавария» в атаке, в обороне у нее периодически возникают проблемы, а из-за высокой линии обороны есть риск запустить быструю контратаку, чем и пользовался «Лион». У Нойера в каждом матче есть работа.
По ударам по воротам «Баварии» после возобновления ЛЧ – такие данные:
- «Челси» пробил 10 раз, четыре из них – в створ.
- У «Барселоны» – семь ударов, в створ – пять.
- У «Лиона» – девять ударов, в створ – три.
Против «Баварии» у «Челси» не хватило мощи, у «Лиона» – исполнителей, у «Барсы» – команды. Зато все это есть у «ПСЖ». Как и скорость, которая точно позволит создавать моменты.
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