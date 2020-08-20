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#Бавария #Футбол #Лига чемпионов #Лион

Пока «Бавария» выигрывает в ЛЧ все матчи, но такие команды никогда не побеждали в финалах

20 августа, 01:57

Keystone Press Agency / Global Look Press

Журналист Танкреди Палмери в твиттере провел любопытную параллель.

  • Пока никто не выигрывал Лигу чемпионов с победами в абсолютно всех матчах.
  • Ближе всех к этому был «Милан» в сезоне-1992/93 – выиграл все до финала.
  • В финале «Милан» проиграл «Марселю» – первому победителю ЛЧ из Франции.
  • «Бавария» пока выиграла все матчи в сезоне-2019/20, а финал – против французов («ПСЖ»).

В любом случае грядет что-то интересное – или рекорд, который невозможно будет побить – только повторить (победы во всех матчах сезона ЛЧ), или турнир выиграет злейший враг «Марселя» во Франции – «ПСЖ».

У букмекеров фаворит – «Бавария», перевес значительный есть и в опросах. Например, на WhoScored:

С «Лионом» «Бавария» была еще большим фаворитом, но имела проблемы в начале игры. «Мы должны были вести в счете», – уверен Руди Гарсия. «Могло быть 2:0», – уточнил Антонии Лопеш. Они правы: «Лион» здорово погонял «Баварию» за первую половину тайма.

  • Депай не забил выход один на один, позже – опасно бил с угла штрафной.
  • Еще один выход запорол Токо-Экамби – попал в штангу.
  • Во втором тайме он же опять не забил один на один.

Ханс-Дитер Флик поговорил об этом после матча: «Мы знаем, что нам следует лучше защищаться. Нельзя так легко терять мяч, но это происходило».

Мануэль Нойер согласен: «Нам немного повезло, что мы не проигрывали в начале».

Какой бы страшной ни была «Бавария» в атаке, в обороне у нее периодически возникают проблемы, а из-за высокой линии обороны есть риск запустить быструю контратаку, чем и пользовался «Лион». У Нойера в каждом матче есть работа.

По ударам по воротам «Баварии» после возобновления ЛЧ – такие данные:

  • «Челси» пробил 10 раз, четыре из них – в створ.
  • У «Барселоны» – семь ударов, в створ – пять.
  • У «Лиона» – девять ударов, в створ – три.

Против «Баварии» у «Челси» не хватило мощи, у «Лиона» – исполнителей, у «Барсы» – команды. Зато все это есть у «ПСЖ». Как и скорость, которая точно позволит создавать моменты.

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Комментарии (2)
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попкорный слуга
20 августа, 12:16

Разнесут ПСЖ и сломают традицию

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vladik12
20 августа, 20:38

Да нет, парижане могут встать в тренд и унести соперника с поля.

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