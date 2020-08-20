У Гнабри все ЛЧ-голы случились не в Мюнхене, а его дуэт с Левандовски забивает как Роналду-Бэйл

Серж Гнабри отлично зажигал в «Вердере» и «Хоффенхайме», а в первом сезоне в «Баварии» выиграл два трофея и был выбран фанатами лучшим игроком сезона.

Могло ли быть еще круче в следующем сезоне? У Гнабри это получилось.

• В сборной Германии он забил девять голов в десяти матчах. В XXI веке это лучший результат. Десять он вообще забил быстрее всех в истории.

• За матч с «Тоттенхэмом» (Гнабри там сделал покер) L’Equipe поставил ему оценку 10. В истории издания это всего 11-й случай.

• В этом сезоне Гнабри сыграл два матча Лиги чемпионов в Лондоне и забил шесть голов – два «Челси» и четыре – «Тоттенхэму».

• Все девять голов в ЛЧ этого сезона Гнабри забил не в Мюнхене. Еще было два ассиста – тоже в выездных матчах.

• Гнабри – второй немец с дублем в полуфинале ЛЧ после Мюллера, который семь лет назад дважды забил «Барселоне».

• Впереди у Гнабри – финал Лиги чемпионов. До него показатели по «гол плюс пас» за сезон – такие: 12+11 в Бундеслиге, 9+2 – в ЛЧ, 2+1 – в Кубке. И еще 8+1 за сборную в 2019 году.

• В сезоне-2013/14 дуэт Роналду и Бэйла в «Реале» забил 23 гола в Лиге чемпионов. На гол больше вдвоем наколотили и Левандовски с Гнабри.