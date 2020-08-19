«Арсенал» забивал в полуфиналах ЛЧ всего два гола. Гнабри сделал это за 15 минут
«Бавария» обыграла в полуфинале Лиги чемпионов «Лион» 3:0. Дубль Сержа Гнабри на 18-й и 33-й минутах, в конце – гол Роберта Левандовски.
Гнабри начинал карьеру в лондонском «Арсенале», выиграл несколько трофеев, но не закрепился – сыграл 18 матчей за три сезона и отбыл в аренду. Затем клуб продал его «Вердеру» всего за пять миллионов евро. Спустя четыре года Гнабри укрепился в статусе суперзвезды в «Баварии» и набил шесть голов за пару матчей в Лондоне – два «Челси» и четыре – «Тоттенхэму».
Но Гнабри до сих пор любит «Арсенал» (можно убедиться в твиттере), а в соцсетях обожают говорить о них, когда Гнабри феерит. А он регулярно это делает в сезоне-2019/20.
Например, такой твит: у Гнабри столько же голов в полуфинале ЛЧ, сколько у «Арсенала» за всю историю этой стадии. То есть два.
Так и есть. «Арсенал» сыграл четыре матча в полуфиналах ЛЧ и забил два гола:
- 1:0, 0:0 с «Вильярреалом» в сезоне-2005/06 (Коло Туре).
- 0:1, 1:3 с «МЮ» в сезоне-2008/09 (ван Перси с пенальти).
Гнабри из «Арсенала» ушел сам. Вот почему: «Я больше не хотел ждать. Чтобы я мог продолжать играть, мне пришлось сделать шаг назад». У Арсена Венгера – своя версия: «Думаю, «Бавария» манипулировала им за кулисами, что он сначала поедет в «Вердер», затем окажется в «Баварии». Мы очень долго пытались продлить контракт».
Не продлили, и Гнабри ушел. О чем точно не пожалел.