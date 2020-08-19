«Арсенал» забивал в полуфиналах ЛЧ всего два гола. Гнабри сделал это за 15 минут

«Бавария» обыграла в полуфинале Лиги чемпионов «Лион» 3:0. Дубль Сержа Гнабри на 18-й и 33-й минутах, в конце – гол Роберта Левандовски.

Гнабри начинал карьеру в лондонском «Арсенале», выиграл несколько трофеев, но не закрепился – сыграл 18 матчей за три сезона и отбыл в аренду. Затем клуб продал его «Вердеру» всего за пять миллионов евро. Спустя четыре года Гнабри укрепился в статусе суперзвезды в «Баварии» и набил шесть голов за пару матчей в Лондоне – два «Челси» и четыре – «Тоттенхэму».

Но Гнабри до сих пор любит «Арсенал» (можно убедиться в твиттере), а в соцсетях обожают говорить о них, когда Гнабри феерит. А он регулярно это делает в сезоне-2019/20.

Например, такой твит: у Гнабри столько же голов в полуфинале ЛЧ, сколько у «Арсенала» за всю историю этой стадии. То есть два.