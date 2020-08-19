Париж сходит с ума – так он празднует первый финал ЛЧ в истории «ПСЖ»

«ПСЖ» обыграл «Лейпциг» (3:0) и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. УЕФА из-за пандемии перенес все матчи ЛЧ, начиная с четвертьфинала, в Лиссабон. Все они проходили без зрителей.

Во время матча «ПСЖ» и «Лейпцига» в Париже было особенно жарко. Так фанаты праздновали выход «ПСЖ» в финал.