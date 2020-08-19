Париж сходит с ума – так он празднует первый финал ЛЧ в истории «ПСЖ»
«ПСЖ» обыграл «Лейпциг» (3:0) и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. УЕФА из-за пандемии перенес все матчи ЛЧ, начиная с четвертьфинала, в Лиссабон. Все они проходили без зрителей.
Во время матча «ПСЖ» и «Лейпцига» в Париже было особенно жарко. Так фанаты праздновали выход «ПСЖ» в финал.
Люди реально сходили с ума. Один болельщик даже собирается назвать своего сына, который вот-вот родится, Чупо-Мотингом.
Были даже столкновения с полицией.
Так себя ведут фанаты «ПСЖ» в Лиссабоне: некоторые все же приехали и затусили рядом со стадионом и отелем, в котором поселилась команда.
Эта победа задела даже болельщиков «Марселя». Небольшие толпы собираются в старом порту Марселя и поют: «Париж, мы поимеем тебя».
Хочу, чтобы в финале победила история ("Бавария" или "Лион"), а не мешок.