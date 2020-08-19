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#ПСЖ #Футбол #Лига чемпионов #РБ Лейпциг

Париж сходит с ума – так он празднует первый финал ЛЧ в истории «ПСЖ»

19 августа, 10:40

Keystone Press Agency/Global Look Press

«ПСЖ» обыграл «Лейпциг» (3:0) и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. УЕФА из-за пандемии перенес все матчи ЛЧ, начиная с четвертьфинала, в Лиссабон. Все они проходили без зрителей.

Во время матча «ПСЖ» и «Лейпцига» в Париже было особенно жарко. Так фанаты праздновали выход «ПСЖ» в финал.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Keystone Press Agency/Global Look Press

Keystone Press Agency/Global Look Press

Люди реально сходили с ума. Один болельщик даже собирается назвать своего сына, который вот-вот родится, Чупо-Мотингом.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Были даже столкновения с полицией.

Так себя ведут фанаты «ПСЖ» в Лиссабоне: некоторые все же приехали и затусили рядом со стадионом и отелем, в котором поселилась команда.

Эта победа задела даже болельщиков «Марселя». Небольшие толпы собираются в старом порту Марселя и поют: «Париж, мы поимеем тебя».

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Комментарии (1)
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vladik12
19 августа, 10:43

Хочу, чтобы в финале победила история ("Бавария" или "Лион"), а не мешок.

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