Лига чемпионов
Футбол
Юлиан Нагельсманн
Тиаго Силва
ПСЖ
РБ Лейпциг
Реальность-2020. Главный тренер «РБ Лейпциг» на три года младше капитана «ПСЖ»
18 августа, 22:49
Юлиан Нагельсманн вышел в первый полуфинал Лиги чемпионов в карьере – он стал самым молодым тренером в истории турнира, которому удавалось пройти на эту стадию.
Для сравнения: капитану «ПСЖ» Тиаго Силве – 36, и он на три года старше Нагельсманна. А вот другие сравнения Силвы и Нагельсманна:
- Для Силвы это 11-й сезон в Лиге чемпионов. Для тренера «Лейпцига» – всего лишь второй.
- Вместе с этим матчем Тиаго Силва сыграл в ЛЧ 79 матчей. Юлиан Нагельсманн был главным тренером в ЛЧ («Хоффенхайма» и «Лейпцига») всего лишь в 16 встречах (не считая квалификационный раунд).
Комментарии (1)
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19 августа, 10:44
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Почему Силва такой крутой? Все потому что был в "Динамо".
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