Реальность-2020. Главный тренер «РБ Лейпциг» на три года младше капитана «ПСЖ»

Юлиан Нагельсманн вышел в первый полуфинал Лиги чемпионов в карьере – он стал самым молодым тренером в истории турнира, которому удавалось пройти на эту стадию.

Для сравнения: капитану «ПСЖ» Тиаго Силве – 36, и он на три года старше Нагельсманна. А вот другие сравнения Силвы и Нагельсманна: