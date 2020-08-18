Лига чемпионов
Футбол
Юлиан Нагельсманн
Тиаго Силва
ПСЖ
РБ Лейпциг
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#Лига чемпионов #Футбол #ПСЖ #РБ Лейпциг #Юлиан Нагельсманн #Тиаго Силва

Реальность-2020. Главный тренер «РБ Лейпциг» на три года младше капитана «ПСЖ»

18 августа, 22:49

imago-images.de/Global Look Press

Юлиан Нагельсманн вышел в первый полуфинал Лиги чемпионов в карьере – он стал самым молодым тренером в истории турнира, которому удавалось пройти на эту стадию.

Для сравнения: капитану «ПСЖ» Тиаго Силве – 36, и он на три года старше Нагельсманна. А вот другие сравнения Силвы и Нагельсманна:

  • Для Силвы это 11-й сезон в Лиге чемпионов. Для тренера «Лейпцига» – всего лишь второй.
  • Вместе с этим матчем Тиаго Силва сыграл в ЛЧ 79 матчей. Юлиан Нагельсманн был главным тренером в ЛЧ («Хоффенхайма» и «Лейпцига») всего лишь в 16 встречах (не считая квалификационный раунд).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Герои этого полуфинала:
Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету
Ди Мария – это страдание. Работал в шахте, голодал и колол обезбол на чемпионате мира
Комментарии (1)
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vladik12
19 августа, 10:44

Почему Силва такой крутой? Все потому что был в "Динамо".

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#Тиаго Силва