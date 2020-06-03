Ди Мария – это страдание. Работал в шахте, голодал и колол обезбол на чемпионате мира

Тренер детской команды при всех сказал, что у него нет будущего

Тренер в «Торито» – один из сложнейших персонажей в жизни Ди Марии. Однажды он разбил группу на две команды. В одну отправил сильных и окрепших, в другую – невысоких и хилых. Ди Мария вообще остался без команды. Тренер повернулся и сказал ему: «А тебе это нужно? Ты вряд ли станешь хорошим игроком».

Ди Мария тогда долго плакал, но не сказал маме («Иначе она бы поехала и набила ему морду»).

Семья жила в пригороде Росарио, академия «Торито» почти в центре города. Одного родители не отпускали. Поэтому туда мама возила его (9 км) на велосипеде. Вместе с ними должна была ехать еще и маленькая сестра. Тогда отец сделал небольшую коляску и прикрепил ее сбоку к велосипеду – напоминало старые мотоциклы с люлькой.

В 2002-м на Ди Марию вышли скауты «Росарио Сентраль». Он готов уйти бесплатно, но попросил взамен 35 футбольных мячей – чтобы отблагодарить президента академии «Торито».

В молодежке «Росарио Сентраль» он отыграл три года. В январе-2005 отец поставил перед выбором: либо работа, либо поступление в университет, либо еще год на карьеру футболиста. В тексте The Players Tribune Ди Мария говорил: «Мама сразу крикнула: «Футбол!» Знаете, что такое чудо? Чудо – это услышать от отца такие слова в январе, а уже в декабре дебютировать за главную команду».