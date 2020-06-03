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Ди Мария – это страдание. Работал в шахте, голодал и колол обезбол на чемпионате мира
Le Parisien пообщался с врачом «ПСЖ», и тот рассказал важное про проблемы Ди Марии: из-за долгой паузы и остановленного сезона у него бессонница и депрессия. Жена говорит тренерам «ПСЖ», что он уже несколько недель ходит по дому опустошенный.
Вайб Ди Марии – вечная хтонь.
Однажды Ди Мария не ел два дня, потому что у семьи не было денег
«Если сравнивать со многими детьми, у меня было ужасное детство. Мы жили в полнейшей нищете. Мы были простой аргентинской семьей без какой-то веры в будущее».
Детство шло по одинаковому расписанию:
1. Подъем и поход в школу.
2. Помощь отцу на шахте.
3. Тренировка. Если остаются силы – игра во дворе с друзьями.
Отец работал в шахтах много лет и не собирался ничего менять: альтернативы никакой, а деньги нужны хоть какие-то. В восемь лет Ди Мария впервые попросился на работу к отцу – отказ. Когда Ди Марии было 10, отца чуть не завалило камнями при обрушении. Тогда он уже настоял, чтобы его взяли в шахту.
«Я всегда был рядом с отцом. Мы работали вместе. Я видел, как ему было тяжело. Но мы вместе старались сделать что-то хорошее для семьи, помочь ей с деньгами. Было трудно. Однажды я не ел два дня, потому что у нас не хватило денег на еду. Каждый конец месяца – испытание».
Параллельно Ди Мария пробивался в молодежке «Торито».
Тренер детской команды при всех сказал, что у него нет будущего
Тренер в «Торито» – один из сложнейших персонажей в жизни Ди Марии. Однажды он разбил группу на две команды. В одну отправил сильных и окрепших, в другую – невысоких и хилых. Ди Мария вообще остался без команды. Тренер повернулся и сказал ему: «А тебе это нужно? Ты вряд ли станешь хорошим игроком».
Ди Мария тогда долго плакал, но не сказал маме («Иначе она бы поехала и набила ему морду»).
Семья жила в пригороде Росарио, академия «Торито» почти в центре города. Одного родители не отпускали. Поэтому туда мама возила его (9 км) на велосипеде. Вместе с ними должна была ехать еще и маленькая сестра. Тогда отец сделал небольшую коляску и прикрепил ее сбоку к велосипеду – напоминало старые мотоциклы с люлькой.
В 2002-м на Ди Марию вышли скауты «Росарио Сентраль». Он готов уйти бесплатно, но попросил взамен 35 футбольных мячей – чтобы отблагодарить президента академии «Торито».
В молодежке «Росарио Сентраль» он отыграл три года. В январе-2005 отец поставил перед выбором: либо работа, либо поступление в университет, либо еще год на карьеру футболиста. В тексте The Players Tribune Ди Мария говорил: «Мама сразу крикнула: «Футбол!» Знаете, что такое чудо? Чудо – это услышать от отца такие слова в январе, а уже в декабре дебютировать за главную команду».
13 июля 2014-го – худший день в жизни: обкололся обезболивающими перед финалом ЧМ и узнал, что «Реал» купил ему замену
«Я никогда так много не переживал. Если бы можно, я бы напился после четвертьфинала с Бельгией. Еще в первом тайме я ушел с разорванной мышцей. Первая мысль: «Боже, я больше не сыграю на чемпионате мира». Первое, что мне сказал физиотерапевт: «Дружище, кажется, ты больше не сыграешь на чемпионате мира».
Ди Мария все равно продолжал тренировки. Он вкалывал обезболивающее и топал на индивидуальные занятия. Потом много говорил с тренерами и убеждал, что готов. Никто не поверил: в полуфинале с Голландией и в финале с Германией Ди Мария не вышел.
На тренировке перед финалом врач Аргентины Даниэль Мартинес сказал Ди Марии, что «Реал» почти подписал Хамеса Родригеса.
«Это значит, что они нашли мне замену».
С этой мыслью он поехал на финал – матч жизни, где его не выпустят.
«Я вколол себе обезболивающее перед первым таймом. Я вколол себе обезболивающее перед вторым. Но все было напрасно. Я не сделал укол перед дополнительным временем, потому что у нас больше не было замен. Я просто смотрел со скамейки, как мечта ускользает от нас».
Он вернулся в «Реал» через две недели – и впервые встретился с Хамесом. Через месяц после этого Ди Мария ушел в «Манчестер Юнайтед».
Ди Мария выбрал «МЮ» из-за денег, а потом раскаялся
Сначала все шло нормально. Но потом – травма, потеря места в стартовом составе, конфликт с ван Галом и трансфер в «ПСЖ».
«Я провел не лучший сезон в карьере. Летом на меня вышел «ПСЖ», и я сразу же принял его предложение. Знаете, за год до этого люди из «ПСЖ» уже контактировали со мной. Тогда я не отнесся к их предложению серьезно. Спустя какое-то время я понял: туда нужно было уезжать сразу же после «Реала».
Через несколько лет жена Ди Марии разбомбила «Манчестер Юнайтед» и Англию в интервью:
• «Юнайтед» предложил кучу денег, «Реал» назвал нас наемниками. И да, мы наемники. Можете так и написать: мы поехали туда в основном из-за денег».
• «Манчестер – это ужасно. Жопа мира. Мне там вообще ничего не понравилось. Все женщины какие-то тощие, наряженные, странные. Еда тоже отвратительная».
• «У Анхеля все было хорошо до тех пор, пока не возник конфликт с тренером. Они не разговаривали неделями. Анхель просто не понимал, чего от него хотят».