ЧМ-2014

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Кроос: «С Фликом была проблема на ЧМ-2014: он несколько раз будил меня на завтрак»
#Тони Кроос
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Тренером Кокорина в «Фиорентине» будет главное разочарование Италии в XXI веке
#Чезаре Пранделли
Первый канал не показывает гимн перед матчами сборной. Все злятся. Сам канал этого почти не объясняет
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#Россия
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Как звезды «ПСЖ» играли в больших финалах
#ПСЖ
Ди Мария – это страдание. Работал в шахте, голодал и колол обезбол на чемпионате мира
#Анхель Ди Мария
Такой матч был или нет? Тест на футбольную память
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#Футбол
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Ди Мария лечился стволовыми клетками и порвал письмо «Реала». Все – ради финала чемпионата мира
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#Анхель Ди Мария
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