Ди Мария лечился стволовыми клетками и порвал письмо «Реала». Все – ради финала чемпионата мира
Сезон-2013/14 Анхель Ди Мария провел блестяще. Личный успех – рекордные на тот момент в карьере 17 ассистов и абсолютное лидерство по этому показателю в Примере. Командный – победа с «Реалом» в Лиге чемпионов, а в финале тоже голевой пас – на победный гол Бэйлу.
Через несколько недель Ди Мария уже играл за Аргентину на чемпионате мира. Команда с минимальным перевесом выиграла все три матча в группе, а в четвертьфинал ее втащил Ди Мария, забив швейцарцам на 118-й минуте в плей-офф.
Жестокое разочарование – 33-я минута четвертьфинала против Бельгии. Алехандро Сабелья выпустил Энцо Переса вместо Ди Марии, но это никак не могло быть ранней тактической заменой. Ди Мария еще за пять минут до этого совершил скоростной рывок, а его удар с трудом заблокировал Компани. Теперь Ди Марию меняли со льдом на колене.
Аргентина выиграла 1:0, но Сабелья радоваться не спешил: «Травма Ди Марии – это тяжелый удар». Помимо того, что он смотрелся отлично, адекватной замены для схемы 4-2-3-1 у Сабельи не было – Лавесси смотрелся бледно, уровень Паласио – несравним. Под 4-3-3 подошел бы Агуэро, но тогда было неясно, сыграет ли он в полуфинале – тоже мучился с травмой.
Сабелья пробовал Переса, и тот сыграл настолько хорошо, насколько мог – он до этого был признан лучшим игроком сезона в Португалии и в борьбе действительно был чрезычайно хорош, но в креативе Ди Марии уступал. AS писала, что Ди Марию будут лечить при помощи стволовых клеток, и тогда к финалу, если Аргентина туда попадет, футболист будет готов.
У него диагностировали разрыв двуглавой мышцы бедра. Сабелья перед полуфинальной игрой с Голландией объяснил, почему Ди Мария так важен: «Он многое дает команде благодаря скорости, технике, видению поля, прекрасному взаимодействию с Лионелем Месси». Путь Ди Марии на поле был закрыт, но Аргентина справилась, пусть и по пенальти. Впереди был финал против Германии. «Верю, что смогу сыграть», – СМИ тиражировали запись Ди Марии в твиттере.
Marca, ссылаясь на слова Ди Марии программе Podemos Hablar, рассказала, что «Реал» на тот момент хотел его продать, поэтому просил не усугублять травму в финале. Что сказал сам игрок: «Лишь три человека знают правду. Это доктор Даниэль Мартинес, Алехандро Сабелья и я. Я не был в порядке с матча 1/4 финала с Бельгией, я был готов на 90%.
У меня были проблемы с ногой, но я хотел играть. Мне было все равно, если я не смогу снова играть в футбол. Мне говорили, что такое могло произойти, но для меня – это финал чемпионата мира, мой финал. То письмо отдал мне Даниэль, он сказал, что его прислали из «Реала». Я даже смотреть на него не хотел – порвал его».
За несколько дней до финала Ди Мария тренировался по индивидуальной программе. Прогнозы даже были оптимистичными: готов на 70%. «Если он каким-то образом появится в финале, готовьтесь к взрыву интереса к терапии стволовыми клетками», – писал в медэксперт Washington Post Ленни Бернштейн. Метод считался со всех сторон экспериментальным.
На тот момент было известно, что метод эффективен лишь при заболеваниях крови, иммунной системы и костного мозга. «Теоретически, Ди Марии это может помочь, – говорил представитель калифорнийского института регенеративной медицины Кевин Маккормак. – Они могут оказывать противовоспалительное действие или стимулировать естественное исцеление организма. Проблема в том, что это еще никак не доказано».
Чуда не случилось.
«Я пошел к Сабелье и сказал ему сквозь слезы, что на 100% не готов. Я знал, что он любит меня, но он искал лучшее решение для команды. Я собирался сделать укол – хотел попробовать. Но после той встречи он решил ставить Переса». AS сообщила тогда, что у Ди Марии все равно обострились боли в бедре, пусть он и продолжал работать с мячом и совершать пробежки.
Через несколько месяцев вице-президент аргентинской Федерации футбола Карлос Креспи рассказал, что сборная получала просьбу от «Реала» вернуть футболиста, если он травмирован, но в финале он не сыграл не из-за письма, а потому что был не готов к матчу.
Cборной Аргентины было все равно, по какой причине Ди Мария не сыграл в финале. Главное – команда лишилась одного из своих лидеров. К Пересу не могло быть претензий, но как атакующая единица Ди Мария был сильнее. Вышедшего в старте Лавесси убрали сразу после первого тайма. Игуаин никак не мог забить. Паласио загубил супермомент в овертайме. Месси не сделал разницу.
Гол Гетце в овертайме оставил Аргентину второй на том чемпионате. Попадание в символическую сборную по итогам того турнира Ди Марию утешало мало.
У Аргентины за три года с финалами просто катастрофа – все три поражения, два из них – по пенальти от чилийцев на двух подряд Кубках Америки. Ди Мария в решающем матче ЧМ не появился, но через год вышел в старте против Чили. Через полчаса – замена из-за травмы.
Еще через год он отыграл почти час. И снова замена. Все 57 минут – на уколах. Итого – три серебряные медали и ни одного здорового финала. Интересно, как бы они сложились, будь Ди Мария полностью в порядке.
И все же один международный финал вышел для него суперпозитивным и героическим. Ди Мария еще брал золотого молодежного ЧМ с Аргентиной, но в решающей игре просидел в запасе, зато на Олимпиаде-2008 сыграл в финале с нигерийцами. Аргентина победила 1:0. Угадайте, кто забил победный мяч.