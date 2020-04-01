Ди Мария лечился стволовыми клетками и порвал письмо «Реала». Все – ради финала чемпионата мира

Жестокое разочарование – 33-я минута четвертьфинала против Бельгии. Алехандро Сабелья выпустил Энцо Переса вместо Ди Марии, но это никак не могло быть ранней тактической заменой. Ди Мария еще за пять минут до этого совершил скоростной рывок, а его удар с трудом заблокировал Компани. Теперь Ди Марию меняли со льдом на колене.

Аргентина выиграла 1:0, но Сабелья радоваться не спешил: «Травма Ди Марии – это тяжелый удар». Помимо того, что он смотрелся отлично, адекватной замены для схемы 4-2-3-1 у Сабельи не было – Лавесси смотрелся бледно, уровень Паласио – несравним. Под 4-3-3 подошел бы Агуэро, но тогда было неясно, сыграет ли он в полуфинале – тоже мучился с травмой.

Сабелья пробовал Переса, и тот сыграл настолько хорошо, насколько мог – он до этого был признан лучшим игроком сезона в Португалии и в борьбе действительно был чрезычайно хорош, но в креативе Ди Марии уступал. AS писала, что Ди Марию будут лечить при помощи стволовых клеток, и тогда к финалу, если Аргентина туда попадет, футболист будет готов.