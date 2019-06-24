«Суарес – настоящий подлец». 5 лет главному укусу в истории футбола
Матч Италия – Уругвай на ЧМ-2014: итальянцам для выхода из группы хватит и ничьей, уругвайцам надо побеждать. Напряженный матч и единственный гол в концовке от Година – уругвайцы бледновато выглядели на групповом этапе, но вышли, итальянцы же провалили второй подряд чемпионат мира.
Главную историю того матча поначалу никто не заметил: Суарес и Кьеллини боролись за верховой мяч, оба упали, уругваец схватился за зубы, итальянец, обнажив плечо, кричал на судью. Первая мысль – Суарес дергал за майку, а Кьеллини возмутился, что не дали фол в атаке. Позже на повторах все увидели, что произошло: Суарес куснул соперника за плечо, тот отмахнулся. Мексиканский арбитр Марко Родригес на эпизод не отреагировал.
Еще через день ФИФА вынесла вердикт: четыре месяца без матчей во всех турнирах плюс бан на девять игр в сборной. Снизошел даже укушенный Кьеллини: «Это чрезмерное наказание». В ФИФА же заявили, что дисквалификацию увеличили из-за того, что игрок не признал свою вину, на что президент Уругвая Хосе Мухика назвал организацию «кучкой старых козлов», а санкции – «фашистскими».
Уругвайцы повесили футболку Суареса перед игрой 1/8 финала с Колумбией, но в матче были слабее и проиграли 0:2.
Суарес и Кьеллини между собой все решили по-взрослому – в твиттере. Уругваец извинился, а итальянец понадеялся, что дисквалификация Суареса уменьшится:
Самых разных историй вокруг этого инцидента в те дни было полным-полно:
• Федерация футбола Уругвая усомнилась в подлинности фотографий со следами укуса на плече Кьеллини. Говоря прямо, заподозрила подделку в фотошопе.
• Daily Star опубликовала материал о том, что Суарес за свою карьеру укусил не троих, а сразу восьмерых футболистов.
• Норвежский болельщик Томас Сиверсен благодаря укусу стал богаче почти на тысячу долларов – он поставил 32 кроны перед игрой Италии и Уругвая, что Суарес кого-нибудь укусит, а выиграл 5600 (почти $1000).
• Уругвайский Макдональдс выдал в твиттере пост: «Привет, Луис! Если ты голоден, то приходи к нам и укуси большой бигмак».
• Британский производитель мясных продуктов Mattessons опубликовал письмо руководителя к Суаресу с вопросом: «Хочу предоставить вам возможность с пользой применить вашу любовь к мясу. Готовы ли вы рассмотреть должность официального дегустатора мяса в нашей команде технологов?».
• Музыкант Том Розенталь написал песню под названием «Эй, Луис, не кусай меня» («Ода Суаресу»).
«Суарес – настоящий подлец, он ускользнул от наказания, потому что ФИФА защищает лучших игроков чемпионата мира. Судья видел след от укуса, но ничего не сделал. Просто позор, исход матча был предопределен судейством», – шумел после матча укушенный Кьеллини. «Такие вещи порой происходят на поле. Подобное случается – не стоит делать из мухи слона», – Суарес был невозмутим. «Мы говорим о чемпионате мира – тут не до морали, дешевой морали», – добавил главный тренер уругвайцев Оскар Табарес.
Суарес, до того уже кусавший Баккала и Ивановича, потом рассказывал: «Я чувствовал свою вину за неиспользованный момент и должен был что-то сделать. Это произошло в пылу борьбу. Конечно, я не осознавал, что делаю, это пришло потом».
В последующие несколько дней было много мнений и цитат. Алан Ширер настаивал на длительной дисквалификации, Дэнни Миллз призвал навсегда запереть Суареса в тюрьме, Робби Фаулер посчитал, что игрок снова вывалял в грязи имя «Ливерпуля», за который на тот момент играл.
• Букмекерская контора Betfair на время сменила название на Bitefair (bite – «укус»).
• В Китае выпустили открывашки в виде Суареса, открывающего бутылки ртом, имитируя укус.
• В демоверсии FIFA 15 разработчики пошутили над Суаресом, показав его кусающим Ракитича в игре.
• В русском интернете на время к Суаресу прилепилось удобное прозвище «Луис Кусарес».
«Я разговаривал с Субисарретой и заплакал, так как не мог поверить, что «Барселона» все еще хочет меня купить, несмотря на инцидент с Кьеллини», – вспоминал уругваец. Вы знаете, что было дальше – тем же летом Суарес перешел в «Барселону», дождался разрешения играть и с тех пор заколотил 177 голов за клуб за пять сезонов, выиграв 13 трофеев. Заглянул и на ЧМ-2018 в Россию, где не стал кусаться, а дошел до четвертьфинала, отгрузив по голу и саудовцам, и нашим.
Что касается Суареса и Кьеллини, то оба футболиста следующим летом спокойно пожали друг другу руки перед финалом Лиги чемпионов. Позже СМИ растиражировали слова вице-президента апелляционного комитета ФИФА Фернандо Митьянс: «Знаете, что сказал Кьеллини? «Это был всего лишь поцелуй моей девушки, я повел себя так, чтобы его удалили». Впрочем, если такая цитата и была, не исключено, что итальянец сказал подобное, чтобы Суареса дисквалифицировали не на долгий срок.
С ФИФА же уругваец дружить не стал. Организация не включала его в символические сборные, а он в январе 2017-го проигнорировал церемонию награждения лучшего игрока мира. «Не поехал и никогда туда не поеду», – футболист был краток.
«Я причинил боль жене, поскольку сказал ей неправду про эпизод с Кьеллини. Она спросила меня, действительно ли я укусил его, и я отрицал, что сделал это. Сам не мог понять, как это произошло».
«Я обратился к психологам, это очень помогло мне принять ошибки и расти в дальнейшем».
«Я все еще работаю над контролем собственного гнева на поле. Я осознаю масштабы того, что я натворил ранее, тем более что сейчас за мной следят в 2-3 раза пристальнее, чем ранее».
Кажется, с тех пор у Луиса Суареса все получилось.