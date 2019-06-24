«Суарес – настоящий подлец». 5 лет главному укусу в истории футбола

Матч Италия – Уругвай на ЧМ-2014: итальянцам для выхода из группы хватит и ничьей, уругвайцам надо побеждать. Напряженный матч и единственный гол в концовке от Година – уругвайцы бледновато выглядели на групповом этапе, но вышли, итальянцы же провалили второй подряд чемпионат мира.

Главную историю того матча поначалу никто не заметил: Суарес и Кьеллини боролись за верховой мяч, оба упали, уругваец схватился за зубы, итальянец, обнажив плечо, кричал на судью. Первая мысль – Суарес дергал за майку, а Кьеллини возмутился, что не дали фол в атаке. Позже на повторах все увидели, что произошло: Суарес куснул соперника за плечо, тот отмахнулся . Мексиканский арбитр Марко Родригес на эпизод не отреагировал.