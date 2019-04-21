10 лет покеру Аршавина на «Энфилде». Сегодня его вспоминают во всем мире

4:4 случились и в этой игре, но никто не вспоминал о дублях Торреса и Бенаюна и двух голевых пасах Кюйта. Аршавин открыл счет, Аршавин сравнял счет (2:2), затем вывел «Арсенал» вперед (3:2), а затем сделал это снова (4:3). «Ливерпуль» все же забил в концовке (4:4), а комментатор Георгий Черданцев отправился вызывать себе «машину в специальную больницу».

Так «Ливерпуль» на «Энфилде» уничтожал только один игрок. Произошло это за 63 года до аршавинского чуда – Денисс Уэсткотт из «Вулверхэмптона» тоже исполнил покер, это случилось в самом первом чемпионате Англии после Второй мировой войны. «Ливерпулю», впрочем, это не помешало выиграть чемпионат, а Уэсткотт стал лучшим бомбардиром с 38 голами.