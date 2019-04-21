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#Андрей Аршавин #Ливерпуль #АПЛ #Арсенал

10 лет покеру Аршавина на «Энфилде». Сегодня его вспоминают во всем мире

21 апреля 2019, 16:06
Михаил Морозов

Период 2008-2009 – самый триумфальный для Андрея в его карьере, там уместились два евротрофея с «Зенитом», бронза со сборной России на Евро и многомиллионный переход в «Арсенал». Правда сейчас кажется, что 16,5 млн евро за игрока такого уровня – смешные деньги, но на тот момент это действительно был громкий трансфер. 

Зимой 2009-го Аршавин стал игроком «Арсенала», а уже весной вошел в историю АПЛ. К 21 апреля «канониры» обосновались на любимом четвертом месте, «Ливерпуль» же был главным преследователем лидера «МЮ». За несколько дней до встречи с «Арсеналом» «Ливерпуль» скатал легендарные 4:4 с «Челси» в Лиге чемпионов, но при этом вылетел. Андрей к этому времени освоился в АПЛ и забил «Блэкберну» и «Уигану».

Global Look Press

4:4 случились и в этой игре, но никто не вспоминал о дублях Торреса и Бенаюна и двух голевых пасах Кюйта. Аршавин открыл счет, Аршавин сравнял счет (2:2), затем вывел «Арсенал» вперед (3:2), а затем сделал это снова (4:3). «Ливерпуль» все же забил в концовке (4:4), а комментатор Георгий Черданцев отправился вызывать себе «машину в специальную больницу».

Так «Ливерпуль» на «Энфилде» уничтожал только один игрок. Произошло это за 63 года до аршавинского чуда – Денисс Уэсткотт из «Вулверхэмптона» тоже исполнил покер, это случилось в самом первом чемпионате Англии после Второй мировой войны. «Ливерпулю», впрочем, это не помешало выиграть чемпионат, а Уэсткотт стал лучшим бомбардиром с 38 голами.

Показатели Аршавина в первом сезоне были поскромнее, но все равно очень приличные – 6+5 по «гол плюс пас» за 12 игр. А после сумасшествия на «Энфилде» пресса была в полном восторге.

АПЛ

«Четыре гола на «Энфилде» вывели Аршавина на путь к тому, чтобы стать героем «канониров» (Daily Mail).

«Аршавин – это то самое редкое отклонение «Арсенала» от ставки Арсена Венгера на молодежь. Такую вульгарность на рынке талантов главный тренер «Арсенала» показывает по большим праздникам» (The Guardian).

«Четыре удара, все в створ – и четыре гола. Если большинство предыдущих приобретений нужно было доводить до ума, то в лице Аршавина Арсен Венгер получил готовый продукт, похожий на боксера Рикки Хаттона» (Independent).

«Впервые за 63 года на «Энфилде» игрок гостей смог забить четыре мяча – один был пущен, как из гаубицы, с отклонением, а другие три – прямыми разящими ударами» (The Telegraph).

АПЛ

«Просто какое-то очень приятное состояние внутри. Но в то же время проскальзывает мысль: клево уже не будет, клево уже было. Потому что забить четыре мяча трудно даже команде второй лиги», – делился после игры Аршавин с журналистом «СЭ». – «Если еще учесть, что мяч до меня дошел раз десять, не больше, то можно говорить, что без вмешательства звезд точно не обошлось».

От Аршавина ждали большего в АПЛ, но он и так запомнится хорошими цифрами – 31+38 за четыре года, а фанаты «Арсенала» до сих пор считают, что Арсен Венгер мог более правильно использовать футболиста. Главное же воспоминание, конечно, покер. Даже спустя десять лет зарубежные паблики вспоминают эту красоту.

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