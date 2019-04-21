«Зенит» шутил над Шапи и бурно праздновал победу. Что творилось вокруг главного матча сезона
Анюков конфликтовал с Ари, Мартынович поссорился с Дзюбой
Во втором тайме матча «Краснодар» – «Зенит» при счете 1:2 Перейра въехал в ногу Оздоеву, который долго отходил от единоборства, даже от повтора можно было упасть в обморок – настолько страшно все это смотрелось. Перед двойной заменой «Зенита» Оздоев снова оказался на газоне. Это спровоцировало первую стычку на поле – Мартынович гневно высказывал претензии, Дзюба побежал защищать партнера.
Они мило общались перед игрой и перебрасывались шуточками во время нее, но этот конфликт перессорил даже их – всегда спокойный Мартынович (помните хоть один скандал с ним?), кажется, жестом предложил Дзюбе поговорить после матча. Закончилось тем, что Дзюба свой решающий гол забил как раз из-под Мартыновича. Хочется надеяться, что парни после игры все же помирились.
Гораздо более серьезный конфликт возник при замене, когда представители «Зенита» поясняли резервному арбитру порядок замен, чтоб не влететь в нарушение лимита на легионеров. «Я ему десять раз пытался объяснить, объяснял противоположной стороне, что у нас лимит. Одна замена, первая, уже была готова, вторая была вынужденная. Растерялся боковой арбитр, мы-то при чем, я не могу понять», – удивлялся после игры Сергей Семак.
Соперника потребовал поторопиться не участвовавший в матче Ари, который обругал Анюкова, что спровоцировало серьезную потасовку даже среди запасных. В итоге ко второму тайму было добавлено аж семь минут. «Пять минут мы не играли в футбол, а занимались какой-то ерундой», – возмущался после матча Виктор Классон.
(на видео – с 12:25)
Шутка над возрастом Шапи
В тот момент, когда в российском футболе заговорили о таланте форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, появилась информация о том, что его возраст не соответствует реальному, и что на самом деле Шапи на три года старше. Ситуацию замяли после гневных тренерских реплик, а в эфир даже не пропустили шутку Мурада Мусаева («говорят, ему 23, так пора в основе выходить»).
«Зенит» в твиттере припомнил историю и повеселил читателей во время матча:
Праздник в раздевалке
«Зенит» впереди на восемь очков за шесть туров до конца. В чемпионстве питерцев уже никто не сомневается. Теоретически они могут оформиться в 28 туре, когда будут принимать ЦСКА. Череду важнейших игр команда прошла достойно, ничего не проиграв («Спартак» – 1:1, «Локомотив» – 1:1, «Краснодар» – 3:2).
В Краснодаре и ничья стратегически бы вполне устроила, но удалось победить, именно поэтому радость была настолько бурной. В раздевалке «Зенит» уже репетировал отмечание титула.
Громкие слова Орлова и Радимова
Близость чемпионства помогла разоткровенничаться неравнодушным к команде. Комментатор Геннадий Орлов считает, что скептикам нужно закрыть рты, а «Спартаку» победа на Кубке «Матч Премьер» стоила места в Лиге чемпионов. Правда, при чем здесь вообще «Спартак», выяснить не удалось:
«Семак закрыл рты многим скептикам. Семак отлично поставил прессинг команде, когда все игроки подтянули форму и набрали оптимальные кондиции, включая Дзюбу. «Зенит» был сильнее по всем параметрам. Меня радует, что «Зенит» оправдал мою веру, я верил в команду. «Спартак» выиграл январский турнир в Дубае, и этот миллион, который «Спартак» получил тогда, обернулся им потерей места в Лиге чемпионов.
Самое главное, что вера в команду оправдала себя, поэтому всем скептикам посоветую приглушить звук».
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов выразился лаконичнее, уместив в посте твиттера и гимн, и речевку, и много чего еще.
Просто красивые цифры для РПЛ
34 382 человека на трибунах.
46 ударов на двоих, включая заблокированные.
100% точных передач у Вандерсона. Ладно, он всего 17 раз отдавал пасы. Но ведь красиво иметь 100% за 90 минут.
4 удара, 5 ключевых передач Ригони – вдохновенная игра аргентинца, который так здорово не выглядел со времен своего хет-трика в позапрошлом году.
5 перехватов Оздоева, над которым многие смеялись, а теперь он божит в центре поля у «Зенита».
90 касаний мяча у Перейры, то есть, в среднем хотя бы раз в минуту. Еще интереснее, что 84 – у левого защитника Рамиреса. У «Зенита», например, лидер – Дзюба, но у него всего 55.
97 минут потрясающего скоростного страстного футбола с классными сэйвами и красивыми голами. И хочется еще.