«Зенит» шутил над Шапи и бурно праздновал победу. Что творилось вокруг главного матча сезона

Анюков конфликтовал с Ари, Мартынович поссорился с Дзюбой

Во втором тайме матча «Краснодар» – «Зенит» при счете 1:2 Перейра въехал в ногу Оздоеву, который долго отходил от единоборства, даже от повтора можно было упасть в обморок – настолько страшно все это смотрелось. Перед двойной заменой «Зенита» Оздоев снова оказался на газоне. Это спровоцировало первую стычку на поле – Мартынович гневно высказывал претензии, Дзюба побежал защищать партнера.

Они мило общались перед игрой и перебрасывались шуточками во время нее, но этот конфликт перессорил даже их – всегда спокойный Мартынович (помните хоть один скандал с ним?), кажется, жестом предложил Дзюбе поговорить после матча. Закончилось тем, что Дзюба свой решающий гол забил как раз из-под Мартыновича. Хочется надеяться, что парни после игры все же помирились.

Гораздо более серьезный конфликт возник при замене, когда представители «Зенита» поясняли резервному арбитру порядок замен, чтоб не влететь в нарушение лимита на легионеров. «Я ему десять раз пытался объяснить, объяснял противоположной стороне, что у нас лимит. Одна замена, первая, уже была готова, вторая была вынужденная. Растерялся боковой арбитр, мы-то при чем, я не могу понять», – удивлялся после игры Сергей Семак.

Соперника потребовал поторопиться не участвовавший в матче Ари, который обругал Анюкова, что спровоцировало серьезную потасовку даже среди запасных. В итоге ко второму тайму было добавлено аж семь минут . «Пять минут мы не играли в футбол, а занимались какой-то ерундой», – возмущался после матча Виктор Классон.

(на видео – с 12:25)