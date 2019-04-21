Сейчас вся страна говорит о Сафонове. Что о нем надо знать

Цифры

46 ударов на двоих, десять из них – заблокированы, еще 16 – в створ, на долю «Зенита» пришлось десять. Семь из них героически отразил Сафонов – его сэйвы были эффективны и при этом эффектны – что подняло градус обсуждения.

Лишь в прошлом сезоне Сафонов дебютировал во взрослом футболе – в 18-летнем возрасте он вышел на поле в игре с «Амкаром», где, кстати, у «Краснодара» впервые появились на поле сразу два воспитанника клуба (еще Игнатьев). Сыграли 1:1, пропущенный гол – не вина Сафонова, которого расстреливали в упор с нескольких метров.