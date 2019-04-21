Сейчас вся страна говорит о Сафонове. Что о нем надо знать
Как это возможно, чтобы после трех пропущенных голов в проигранном матче, где команда упустила шансы на титул, о вратаре все равно говорят с восторгом?
«Краснодар» проиграл «Зениту» 2:3, но его 20-летний голкипер Матвей Сафонов – настоящий герой недели. В этих трех мячах его вины нет, а если бы не его сэйвы, «Краснодар» мог бы пропустить гораздо больше.
Цифры
46 ударов на двоих, десять из них – заблокированы, еще 16 – в створ, на долю «Зенита» пришлось десять. Семь из них героически отразил Сафонов – его сэйвы были эффективны и при этом эффектны – что подняло градус обсуждения.
Лишь в прошлом сезоне Сафонов дебютировал во взрослом футболе – в 18-летнем возрасте он вышел на поле в игре с «Амкаром», где, кстати, у «Краснодара» впервые появились на поле сразу два воспитанника клуба (еще Игнатьев). Сыграли 1:1, пропущенный гол – не вина Сафонова, которого расстреливали в упор с нескольких метров.
Матч в том сезоне так и остался за «Краснодар» единственным, а в нынешнем на счету Сафонова восемь игр в основе, половина из которых – «сухие». Два матча Сафонов провел на групповом этапе Лиги Европы, еще три – в плей-офф. А еще поиграл в молодежной сборной России всех возрастов.
Восторги
После таких матчей, как вчерашний, многие вспоминают или пытаются узнать, кто же вырастил такую звезду. Отец Сафонова – баскетболист, говорят, не горел желанием отдавать сына в «Краснодар», но условия и организация в клубе – пересилили.
Первый тренер Сафонова – Михаил Рубцов, он работал в академии. «Мальчишка понравился нам сразу, а заметил его Владимир Шевелев – мой коллега. Фактически его карьера началась с того, что его просто нашли в школе. Матвей никогда не просился в нападение, ему боженька дал в воротах стоять. Он как встанет на маленькие ворота, так ему не забьешь – руки как у паука», – вспоминает Рубцов.
Что говорит тренер молодых вратарей «Краснодара» Алексей Чистяков: «Он очень любит футбол, хочет добиться цели и не боится работать над собой – это самое главное. Я сразу понял, что у него большое будущее, но очень важно, какой у него характер, психология у него устойчивая».
Игра Сафонова поразила форварда «Зенита» Сердара Азмуна, успевшего уже поиграть и на ЧМ, и в Лиге чемпионов: «Сафонов вытаскивал сложные мячи. Если честно, то первый раз вижу такую игру вратаря».
Еще один небольшой штрих. Сергей Галицкий, переживающий и за интеллектуальное развитие своих футболистов, практикует в академии «Краснодара» на «последнем звонке» сеанс одновременной игры в шахматы. Переиграть босса удалось именно Сафонову.
Поведение
С первых матчей Сафонов запомнился уверенностью. Зрительское ощущение: если собрать нескольких вратарей из нашего топ-5 (Гилерме, Лунев, Селихов), то Сафонов перекомандует всех троих – он очень активно себя ведет в своей штрафной и вообще не дает расслабиться защитникам, все время уверенно раздает указания.
Притом в немногочисленных интервью, которые раздал 20-летний парень, нет слишком громких фраз или пространных рассуждений, все реплики исключительно по делу. Он амбициозен («Можем дойти в ЛЕ до полуфинала»), самокритичен (о плохом начале в ЛЕ –«Точно наша ошибка, но причина непонятна») и уже знает как реагировать на странные вопросы (доволен ли, что заболел Синицын – «Что за провокация?»).
Главное психологическое испытание еще впереди – после этого матча о Сафонове будут говорить, как об одном из лучших вратарей России, и не поймут Черчесова, если тот не возьмет его в сборную. Правильно отреагировать на всеобщий ажиотаж – еще одна важная задача для голкипера.
Сходство
Но на этом общие черты с известным гонщиком заканчиваются.
Что дальше
Сафонов, как один из самых талантливых вратарей страны, числится в шорт-листах, но не только отечественных клубов. Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин рассказывал, что голкипера хотела купить за миллион евро итальянская «Фиорентина», но Галицкий не отпустил парня. На Transfermarkt его цена еще меньше – 900 тысяч. Впрочем, ясно, что уже сейчас Сафонов стоит раз в пять больше – за него уверенная игра, результаты клуба и возраст. Есть уже и суперматч.
При этом «Краснодар» хорошо защитился, подписав в январе с Сафоновым новый контракт, так что два-три года точно может не беспокоиться по поводу предложений из других команд. Вратарь будет принадлежать «Краснодару» до лета 2023 года.