Ctrl + Alt + De Ligt. Лучший заголовок о победе «Аякса» и ее главном герое

Ctrl+Alt+Delete – это классическое сочетание клавиш, которое прерывает действие программы. Каламбур основан на том, что «Аякс» закончил лигочемпионский путь «Ювентуса», а сделал это Маттейс де Лигт, который забил победный гол.

Де Лигт – новая звезда еврофутбола, которая опережает собственный возраст.

В 16 лет он сыграл за первую команду «Аякса».

В 17 лет он сыграл финал Лиги Европы, став самым молодым игроков еврокубков, которые выходили в старте.

В 17 лет он дебютировал за сборную Голландии.

В 19 лет он уже капитан «Аякса». Самый молодой в истории плей-офф ЛЧ.

Удивительно: Де Лигт родился на три года позже сезона, когда «Аякс» последний раз играл в полуфинале Лиги чемпионов.