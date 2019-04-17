Ctrl + Alt + De Ligt. Лучший заголовок о победе «Аякса» и ее главном герое
Выход «Аякса» в полуфинал Лиги чемпионов – главная тема дня. Среди тысяч материалов и ходов выделяется первая полоса англоязычной газеты из Дубая Sport360.
Зацените игру слов на обложке:
Ctrl+Alt+Delete – это классическое сочетание клавиш, которое прерывает действие программы. Каламбур основан на том, что «Аякс» закончил лигочемпионский путь «Ювентуса», а сделал это Маттейс де Лигт, который забил победный гол.
Де Лигт – новая звезда еврофутбола, которая опережает собственный возраст.
- В 16 лет он сыграл за первую команду «Аякса».
- В 17 лет он сыграл финал Лиги Европы, став самым молодым игроков еврокубков, которые выходили в старте.
- В 17 лет он дебютировал за сборную Голландии.
- В 19 лет он уже капитан «Аякса». Самый молодой в истории плей-офф ЛЧ.
Удивительно: Де Лигт родился на три года позже сезона, когда «Аякс» последний раз играл в полуфинале Лиги чемпионов.
Большой голландский тренер Рональд Куман считает, что Де Лигт будет великим уже скоро: «Он капитан «Аякса», выросший в академии клуба, которая похожа на школу «Барселоны». Он обладает хорошей техникой и тактически обучен. Через два года он станет лучшим центральным защитником в мире».
В 2018-м де Лигт выиграл престижный приз Golden Boy как лучший юниор мира. Всю весну вокруг его фамилии кружатся слухи о переговорах с «Барселоной», «Ювентусом» и «Баварией». Вероятный фаворит – «Барса». Не только из-за близости к «Аяксу». Летом туда уже точно уезжает одноклубник и приятель де Лигта Френки де Йонг.