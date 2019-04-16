Фанаты «Ювентуса» протестуют, а клуб зарабатывает на них рекордные деньги

До этого матча рекордными доходами с продажи билетов была цифра в 5,5 миллионов евро – ее достигли на матче с «Атлетико». На игру с «Аяксом» распродали места по всему стадиону – планируется, что «Ювентус» заработает на этом матче еще больше .

Все билеты на игры с участием «Ювентуса» с начала сезона подорожали на 30%. Поэтому молчание фанатов во время первого тайма любой игры – традиционная история. В игре с «Аяксом» активные фанаты договорились о таком же развитии событий.

Интересно, что во время домашней встречи с «Атлетико» фанаты «Ювентуса» нарушали собственную традицию по тишине. Они обеспечили «Юве» шумовую поддержку на протяжении всего матча, а команда победила и прошла дальше. Это был единичный случай.