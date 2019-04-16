Фанаты «Ювентуса» протестуют, а клуб зарабатывает на них рекордные деньги
«Какое значение имеет поддержка, когда вы получаете рекордные доходы?» – такие слова написали на воротах стадиона ультрас «Ювентуса». Рядом с плакатом они положили мешки с игрушечными деньгами и значками евро. Протест против повышения цен на билеты продолжается.
До этого матча рекордными доходами с продажи билетов была цифра в 5,5 миллионов евро – ее достигли на матче с «Атлетико». На игру с «Аяксом» распродали места по всему стадиону – планируется, что «Ювентус» заработает на этом матче еще больше.
Все билеты на игры с участием «Ювентуса» с начала сезона подорожали на 30%. Поэтому молчание фанатов во время первого тайма любой игры – традиционная история. В игре с «Аяксом» активные фанаты договорились о таком же развитии событий.
Интересно, что во время домашней встречи с «Атлетико» фанаты «Ювентуса» нарушали собственную традицию по тишине. Они обеспечили «Юве» шумовую поддержку на протяжении всего матча, а команда победила и прошла дальше. Это был единичный случай.
От ультрас «Ювентуса» в этом сезоне часто исходит и более странная инициатива. Во время матча с «Удинезе» фанатский актив заглушал радость других болельщиков, когда те праздновали голы. На трибунах из-за этого началась перепалка с взаимными оскорблениями.
Больше остальных от них получает президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. Его сравнивают с червяком и обвиняют в неуважении к фанатам. С марта количество баннеров в его адрес только увеличивалось.
Хотя начиналось все очень интересно. «Ювентус» показал рекордные цифры по проданным сезонным абонементам (29300), но смотрите на изменения. В прошлом сезоне разброс цен абонементов на фанатскую трибуну составлял от 540 до 1795 евро, теперь – от 595 до 2055 евро.
Повышение цен на билеты совпало с подписанием Криштиану Роналду. Планировалось, что его приход сгладит недовольство болельщиков. Не получилось.