Месси разбили лицо, Роналду снова забил, а УЕФА не спас Суарес от кошмарной серии. Главное в 1/4 ЛЧ

«Ювентусу» забил парень, который огорчил «Реал» и чуть не сорвал себе дебют за сборную Бразилии

0:1 от «Юве» дома было бы печальнее, тем более что такого поражения «Аякс» никак не заслуживал. 1:1 – куда лучше, забил в самом начале второго тайма 22-летний бразилец Давид Нерес. У него вообще хороший год: шокировал голом весь «Сантьяго Бернабеу» (именно после этого «Аякс» опережал «Реал» по общему счету и не отпустил свое преимущество), его гол успокоил болельщиков в важнейшем матче с ПСВ («Аякс» выиграл 3:1). Сегодня в коллекцию приятностей упал и мяч «Ювентусу».



А еще месяц назад Нерес дебютировал за сборную Бразилии, хотя этого могло и не случиться – он просто не брал трубку, когда ему звонил Тите . Все объясняется просто – бразилец не отвечает на незнакомые номера. Но все сложилось хорошо – и в сборную поехал, и сыграл первый матч (против Чили – 3:1), и даже успел отдать голевой пас.