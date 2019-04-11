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#Криштиану Роналду #Лига чемпионов #Лионель Месси #Манчестер Юнайтед #Барселона #Ювентус #Луис Суарес #Аякс #Давид Нерес #Крис Смоллинг #Люк Шоу

Месси разбили лицо, Роналду снова забил, а УЕФА не спас Суарес от кошмарной серии. Главное в 1/4 ЛЧ

11 апреля 2019, 00:07
Михаил Морозов

УЕФА отобрал у Суареса право прервать жуткую серию

«Барселона» в матче с «МЮ» на 12-й минуте открыла счет, гол не был засчитан из-за офсайда, но, слава VAR’у, «Барсе» его вернули, поскольку «вне игры» не было. Мяч влетел в ворота после удара головой Суареса, который, казалось, прервал какую-то совершенно необъяснимую серию – уругваец не может забить в гостевом матче Лиги чемпионов аж с 2015 года.  

Радоваться форварду, впрочем, было преждевременно: мяч по дороге задел руку Люка Шоу, а УЕФА сообщил об автоголе. Так что серия Суареса продолжается. Кстати, никто чаще «МЮ» не забивает в свои ворота – восемь автоголов за всю историю турнира. 

Месси разбили лицо, постарался Смоллинг. Ему припомнили фейковую цитату

На 30-й минуте в противоборстве со Смоллингом Месси получил плечом в нос, прием был жесткий, у аргентинца пошла кровь. Он продолжил матч, нарушитель даже не получил желтую карточку, а весь мир облетели кадры с разбитым лицом Месси


«Только я знаю об одной слабости Месси, но вряд ли мир в курсе ее, поэтому сейчас о ней не скажу», – такую цитату приписывали Смоллингу сразу после жеребьевки. Защитник «МЮ» тогда отреагировал десятисекундным клипом в твиттере, намекая на откровенный фейк. 

На счету Роналду 63 гола в плей-офф ЛЧ. «ПСЖ» и «Ман Сити» вместе забили на один больше 

Плей-офф Лиги чемпионов – время Криштиану, без португальца эти стадии турнира представить невозможно. «Ювентус» проторчал в обороне весь первый тайм, чтобы забить в компенсированное время – Роналду сделал отличный рывок и положил мяч в ворота головой. Теперь у него их 63 в плей-офф, а у «Арсенала», например, 50. У «ПСЖ» и «Ман Сити» соответственно 34 и 30. Только вдумайтесь в эти цифры. 

Кстати, чаще чем «Аяксу» вообще в ЛЧ Роналду забивал только «Ювентусу» и «Баварии». 

«Ювентусу» забил парень, который огорчил «Реал» и чуть не сорвал себе дебют за сборную Бразилии 

0:1 от «Юве» дома было бы печальнее, тем более что такого поражения «Аякс» никак не заслуживал. 1:1 – куда лучше, забил в самом начале второго тайма 22-летний бразилец Давид Нерес. У него вообще хороший год: шокировал голом весь «Сантьяго Бернабеу» (именно после этого «Аякс» опережал «Реал» по общему счету и не отпустил свое преимущество), его гол успокоил болельщиков в важнейшем матче с ПСВ («Аякс» выиграл 3:1). Сегодня в коллекцию приятностей упал и мяч «Ювентусу». 

А еще месяц назад Нерес дебютировал за сборную Бразилии, хотя этого могло и не случиться – он просто не брал трубку, когда ему звонил Тите. Все объясняется просто – бразилец не отвечает на незнакомые номера. Но все сложилось хорошо – и в сборную поехал, и сыграл первый матч (против Чили – 3:1), и даже успел отдать голевой пас.   

У «Барсы» и «Аякса» отличная статистика без поражений

«Барселона» обыграла «МЮ» 1:0, абсолютно не напрягаясь, поэтому за продление восьмиматчевой беспроигрышной серии в ЛЧ можно было не переживать – теперь таких игр подряд уже девять. А еще «Барса» впервые обыграла «МЮ» на «Олд Траффорд». Англичане же даже не попали ни разу в створ ворот (впервые с 2005 года в ЛЧ). Кстати, любопытно, что «Барселона» выиграла у «МЮ» четырежды и все время на разных стадионах – «Камп Ноу», «Олд Траффорд», «Стадио Олимпико» (финал ЛЧ) и «Уэмбли» (финал ЛЧ). 

«Аякс» в целом смотрелся куда интереснее «Ювентуса» и с более классной командой свел достойную ничью 1:1, хотя, конечно, хотел и был вправе желать гораздо большего по такой игре. В 17 последних матчах Лиги чемпионов голландцы проиграли лишь однажды! Было это совсем недавно – дома с «Реалом», но гостевая игра запомнится надолго. Интересно, что будет в Турине. 

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первые матчи

Манчестер Юнайтед (Англия) – Барселона (Испания) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Шоу, 12 (в свои ворота).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Далот (Линград, 74), Мактоминей, Фред, Погба, Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).

«Барселона»: Тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс (Аленья, 90+3), Артур (Роберто, 66), Коутинью (Видаль, 65), Суарес, Месси.

Предупреждения: Шоу, 19; Лингард, 79; Смоллинг, 85 – Бускетс, 17; Видаль, 71.

Аякс (Голландия) – Ювентус (Италия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Роналду, 45; 1:1 – Нерес, 46.

«Аякс»: Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико, де Йонг, Шоне, Зиеш, ван де Бек, Нерес, Тадич.

«Ювентус»: Шченсны, Кансело, Бонуччи, Ругани, Сандро, Бентакур, Пьянич, Матюиди (Дибала, 75), Бернардески, Манджукич (Коста, 60), Роналду.

Предупреждения: Тальяфико, 41; де Йонг, 55; Шоне, 71 – Пьянич, 83.

Ответные матчи состоятся 16 апреля.

Все фото: Global Look Press
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