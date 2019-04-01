Особенности натурализации игроков в Китае: теперь нужно учить политику, культуру и гимн

По данным South China Morning Post, в Китае ужесточили правила натурализации футболистов, которые хотят получить гражданство этой страны и играть за китайскую сборную. Старые правила остаются теми же, ужесточения касаются культурного обучения.



Теперь вот что нужно сделать игроку, чтобы получить китайский паспорт:

Каждый такой футболист должен будет пройти специальные курсы по истории Китая, Коммунистической партии Китая и культуры, а также учить китайский язык.

Сюда же входит и политическое обучение.

Обязательное условие – выучить гимн Китая и уметь его петь.

Клуб такого игрока должен отчитываться об успехах футболиста в обучении каждый месяц в письменной форме. Организация процесса обучения – также обязанность клубов. Заниматься этим будут специально назначенные люди.

По правилам в Китае, гражданство можно получить только при наличии родителей или дедушек и бабушек с китайским паспортом.

Двойное гражданство не предусмотрено, поэтому для получения китайского паспорта игрок должен отказаться от гражданства другой страны.

Первым таким игроком стал 21-летний норвежец Йон Хоу Сетер. Его мама эмигрировала из Китая в Норвегию. Теперь футболист известен под именем Хой Юнхен – он одноклубник Седрика Бакамбу и Ренато Аугусто, выступает за «Бэйцзин Гоань». Почти сбылась мечта матери, которая очень хотела, чтобы ее сын однажды сыграл за сборную Китая. За Норвегию Хой, понятно, уже не сыграет, хотя представлял эту страну на молодежных соревнованиях.