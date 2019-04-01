Особенности натурализации игроков в Китае: теперь нужно учить политику, культуру и гимн
По данным South China Morning Post, в Китае ужесточили правила натурализации футболистов, которые хотят получить гражданство этой страны и играть за китайскую сборную. Старые правила остаются теми же, ужесточения касаются культурного обучения.
Теперь вот что нужно сделать игроку, чтобы получить китайский паспорт:
- Каждый такой футболист должен будет пройти специальные курсы по истории Китая, Коммунистической партии Китая и культуры, а также учить китайский язык.
- Сюда же входит и политическое обучение.
- Обязательное условие – выучить гимн Китая и уметь его петь.
- Клуб такого игрока должен отчитываться об успехах футболиста в обучении каждый месяц в письменной форме. Организация процесса обучения – также обязанность клубов. Заниматься этим будут специально назначенные люди.
- По правилам в Китае, гражданство можно получить только при наличии родителей или дедушек и бабушек с китайским паспортом.
- Двойное гражданство не предусмотрено, поэтому для получения китайского паспорта игрок должен отказаться от гражданства другой страны.
Первым таким игроком стал 21-летний норвежец Йон Хоу Сетер. Его мама эмигрировала из Китая в Норвегию. Теперь футболист известен под именем Хой Юнхен – он одноклубник Седрика Бакамбу и Ренато Аугусто, выступает за «Бэйцзин Гоань». Почти сбылась мечта матери, которая очень хотела, чтобы ее сын однажды сыграл за сборную Китая. За Норвегию Хой, понятно, уже не сыграет, хотя представлял эту страну на молодежных соревнованиях.
Китайский паспорт также получил экс-игрок «Арсенала» Нико Йеннарис. Его мать – китаянка, он стал гражданином Китая и играет под именем Ли Ке.
Еще у одного англичанина – Тиаса Браунинга – китайцем был дедушка по материнской линии, и сейчас этот игрок подает заявку на гражданство. Браунинг – игрок «Гуанчжоу», где выступают Паулиньо и Талиска.
Есть пример и из клуба «Шанхай Шеньхуа», китайцем стал бывший игрок сборной Габона Александер Ндумбу, теперь он – Цянь Цзигей, но за сборную Китая не сыграет, поскольку уже играл за Габон на Кубке Африки-2015.
Также есть информация и о том, что еще три футболиста планируют обрести китайское гражданство. Привлечение иностранных игроков – как часть программы главы государства Си Цзиньпина, который известен своей любовью к футболу и мечтой принять чемпионат мира в Китае и даже выиграть его к 2050 году.
Кроме возможности выступать за сборную спортсмен с китайским гражданством облегчает жизнь своему клубу из-за лимита на легионеров, который действует в китайской Суперлиге. Сейчас там можно заявлять на сезон всего четверых иностранцев, а в матче выставлять троих. Кроме того, есть еще одна особенность – принять участие в матче должны как минимум три футболиста, чей возраст не превышает 23 года.
Впрочем, не все приветствуют натурализацию. Например, владелец «Шанхай СИПГ» Чэнь Сюйюань отметил, что ему не слишком нравится идея привлечения большого количества натурализованных игроков, поскольку лучше сосредоточиться на развитии молодых футболистов. «Впрочем, если игрок китайского происхождения, то он может быть привлечен», – добавил Сюйюань.