Египет
Аль-Ахли
Замалек
Поделиться:
Комментарии:
0
#Египет #Аль-Ахли #Замалек

Лидеры чемпионата Египта сыграли на 86-тысячном стадионе. На трибуны пустили 30 человек

30 марта 2019, 23:19
Александр Плеханов

«Замалек» опережает «Аль-Ахли» на два очка, но в домашнем матче с конкурентом не увеличил преимущество в таблице. Встреча лучших команд Египта завершилась нулевой ничьей, а примечательна совсем не результатом.

На игре присутствовали по 15 фанатов с каждой стороны. Все из-за ограничения по посещению матчей в Египте, которое впервые наложили еще семь лет назад. Кстати, оно связано с этими двумя клубами.

Сначала – «Аль-Ахли». 1 февраля 2012 года произошли беспорядки в Порт-Саиде: во время матча команд «Аль-Масри» и «Аль-Ахли» (3:1) на поле выбежали болельщики. Они избивали проигравших игроков и крушили все вокруг, но страшное случилось потом.

В давке погибли 74 человека, а около тысячи пострадали от различных ранений. В последующих беспорядках скончались еще 30 жителей. Власти ввели в город танки, виновных наказали смертной казнью (11 человек) и тюремными сроками.

В 2015 году все почти наладилось. Фанатам опять разрешили посещать стадионы, но это повлекло новые смерти. Болельщики «Замалека» без билетов прорывались на арену и расшатывали ворота – они хотели попасть на игру с командой ЕНППИ.

Полиция применила слезоточивый газ, людей согнали в узкий проход – началась давка. Старт матча задержали на 40 минут, а потом люди узнали о смерти 22 человек. Тогда чемпионат Египта временно приостановили. На болельщиков снова наложили ограничения.

В последнее время фанатам снова сделали послабления, но теперь все меняют с осторожностью. С 1 сентября 2018 года запрет сняли, хотя максимальную посещаемость ограничили только 5-ю тысячами человек.

Исключения были всегда. Например, на матче африканской Лиги чемпионов между «Аль-Ахли» и алжирской «Саурой» (3:0) были 15 тысяч человек. До этого на домашний стадион «Аль-Ахли» в Лиге чемпионов пускали по 10 тысяч фанатов.

Встреча «Замалека» и «Аль-Ахли» считалась опасной из-за большого количества активных фанатов у обеих команд. Египетская федерация пустила на стадион только 30 болельщиков, чтобы избежать любых стычек.

Пока здесь только привыкают к возвращению фанатов на стадионы.

Все фото: «Аль-Ахли»
Актуальные истории из разных видов спорта
Жизнь «Динамо» без нового стадиона: молчание фанатов, поражения, переносы
Игуана снова прервала теннисный матч в Майами. У нее есть собственный твиттер и поклонники
Однажды Леброн придумал брутальное празднование, которое используют звезды всех видов спорта
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Египет
#Аль-Ахли
#Замалек