Лидеры чемпионата Египта сыграли на 86-тысячном стадионе. На трибуны пустили 30 человек
«Замалек» опережает «Аль-Ахли» на два очка, но в домашнем матче с конкурентом не увеличил преимущество в таблице. Встреча лучших команд Египта завершилась нулевой ничьей, а примечательна совсем не результатом.
На игре присутствовали по 15 фанатов с каждой стороны. Все из-за ограничения по посещению матчей в Египте, которое впервые наложили еще семь лет назад. Кстати, оно связано с этими двумя клубами.
Сначала – «Аль-Ахли». 1 февраля 2012 года произошли беспорядки в Порт-Саиде: во время матча команд «Аль-Масри» и «Аль-Ахли» (3:1) на поле выбежали болельщики. Они избивали проигравших игроков и крушили все вокруг, но страшное случилось потом.
В давке погибли 74 человека, а около тысячи пострадали от различных ранений. В последующих беспорядках скончались еще 30 жителей. Власти ввели в город танки, виновных наказали смертной казнью (11 человек) и тюремными сроками.
В 2015 году все почти наладилось. Фанатам опять разрешили посещать стадионы, но это повлекло новые смерти. Болельщики «Замалека» без билетов прорывались на арену и расшатывали ворота – они хотели попасть на игру с командой ЕНППИ.
Полиция применила слезоточивый газ, людей согнали в узкий проход – началась давка. Старт матча задержали на 40 минут, а потом люди узнали о смерти 22 человек. Тогда чемпионат Египта временно приостановили. На болельщиков снова наложили ограничения.
В последнее время фанатам снова сделали послабления, но теперь все меняют с осторожностью. С 1 сентября 2018 года запрет сняли, хотя максимальную посещаемость ограничили только 5-ю тысячами человек.
Исключения были всегда. Например, на матче африканской Лиги чемпионов между «Аль-Ахли» и алжирской «Саурой» (3:0) были 15 тысяч человек. До этого на домашний стадион «Аль-Ахли» в Лиге чемпионов пускали по 10 тысяч фанатов.
Встреча «Замалека» и «Аль-Ахли» считалась опасной из-за большого количества активных фанатов у обеих команд. Египетская федерация пустила на стадион только 30 болельщиков, чтобы избежать любых стычек.
Пока здесь только привыкают к возвращению фанатов на стадионы.