Лидеры чемпионата Египта сыграли на 86-тысячном стадионе. На трибуны пустили 30 человек

«Замалек» опережает «Аль-Ахли» на два очка, но в домашнем матче с конкурентом не увеличил преимущество в таблице. Встреча лучших команд Египта завершилась нулевой ничьей, а примечательна совсем не результатом.

На игре присутствовали по 15 фанатов с каждой стороны. Все из-за ограничения по посещению матчей в Египте, которое впервые наложили еще семь лет назад. Кстати, оно связано с этими двумя клубами.