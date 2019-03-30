Игуана снова прервала теннисный матч в Майами. У нее есть собственный твиттер и поклонники
Доддиг и Роже-Васслен играли против Циципаса и Кольхофа на теннисном турнире в Майами. Встречу в мужском парном разряде прервало появление игуаны. Игру остановили перед решающим тай-брейком, но потом продолжили. Циципас и Кольхоф вышли в финал.
Игуана быстро стала знаменитой, сообщения о ней обсуждали в социальных сетях, а потом завели аккаунт в твиттере. Сейчас там уже 41 твит и 214 читателей, но последняя запись датирована еще 18 июля 2017 года.
Тогда основные события с игуанами прекратились, но теперь появился повод опять о ней говорить. Все из-за смены места проведения турнира. С этого года теннисисты играют на стадионе «Хард Рок» – домашней арене команды американского футбола «Майами Долфинс».
Арена в Ки-Бискейне привлекала окружением. Там рядом с кортами были пляж, пальмы, а парусные лодки только добавляли антуража. Нормально, что такое единение с окружающим миром завлекало игуан, которые постоянно крутились вокруг.
Для турниров в Майами появление игуаны – привычная достопримечательность. В 2017 году игуана влезла на теннисный комплекс в Ки-Бискейне: посидела на табло, пробежалась по корту под овации трибун и все-таки была поймана.
Тогда из-за этого останавливали игру Томми Хааса и Иржи Веселы. Хаас так вдохновился появлением игуаны, что сделал с ней селфи. Потом с ней сталкивался Роджер Федерер, а Кики Младенович вообще бегала от игуаны по корту.
Теперь теннисный турнир в Майами играют на новой арене. Картинка поменялась на что-то современное, но игуана добралась сюда. Не зря тут уже шутят, что та самая игуана с твиттером просто купила билет на это место проведения.