Игуана снова прервала теннисный матч в Майами. У нее есть собственный твиттер и поклонники

Игуана быстро стала знаменитой, сообщения о ней обсуждали в социальных сетях, а потом завели аккаунт в твиттере. Сейчас там уже 41 твит и 214 читателей, но последняя запись датирована еще 18 июля 2017 года.

Тогда основные события с игуанами прекратились, но теперь появился повод опять о ней говорить. Все из-за смены места проведения турнира. С этого года теннисисты играют на стадионе «Хард Рок» – домашней арене команды американского футбола «Майами Долфинс».

Арена в Ки-Бискейне привлекала окружением. Там рядом с кортами были пляж, пальмы, а парусные лодки только добавляли антуража. Нормально, что такое единение с окружающим миром завлекало игуан, которые постоянно крутились вокруг.