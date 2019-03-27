Киргизский капитан «Галатасарая» специально не забил пенальти. Парню аплодируют мировые СМИ и Линекер

«Галатасарай» выиграл 3:0, а один из голов забил как раз Алмазбеков.



Вообще в своей возрастной категории киргизский футболист – известная личность. Например, в прошлом году он стал лучшим игроком Elite Neo Cup. «Галатасарай U-13» выиграл турнир, разгромив в финале «Олимпиакос», а Алмазбеков сделал две голевые передачи и получил приз по окончании матча.



Что касается эпизода с пенальти, то его в своей речи отметил и президент «Галатасарая» Мустафа Ченгиз: «Мы пытаемся привить такую культуру на практике, и я выражаю за это свое уважение сотрудникам нашей академии».



Упомянули об этом и зарубежные порталы, например, издание DailyMail назвало поступок уникальным, а Sportbible – великолепным, отметилось постом и The Guardian. По информации турецкого издания Fanatik, в Бельгии вообще предложили подарить Алмазбекову приз «фейр-плей года».



Не остался в стороне и Гари Линекер, наградив футболиста виртуальными аплодисментами.