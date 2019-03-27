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Бекназ Алмазбеков
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#Галатасарай #Бекназ Алмазбеков

Киргизский капитан «Галатасарая» специально не забил пенальти. Парню аплодируют мировые СМИ и Линекер

27 марта 2019, 15:40

В матче турецких команд U-14 между «Галатасараем» и «Инстанбулспором» состоялся эпизод, о котором писали мировые СМИ. Имеющий гражданство Киргизии 13-летний капитан «Галатасарая» Бекназ Алмазбеков заработал пенальти, против назначения которого бурно протестовали соперники.  

Повтор показал, насколько справедливыми были их претензии – футболист и правда рухнул в штрафной без контакта, он просто оступился. Алмазбеков самостоятельно пошел исправлять ошибку судьи – с пенальти он послал мяч далеко мимо ворот, чем вызвал аплодисменты голкипера, поблагодарили футболиста и другие игроки «Истанбулспора». Интересно, что судила встречу женщина-арбитр. 

«Галатасарай» выиграл 3:0, а один из голов забил как раз Алмазбеков.  

Вообще в своей возрастной категории киргизский футболист – известная личность. Например, в прошлом году он стал лучшим игроком Elite Neo Cup. «Галатасарай U-13» выиграл турнир, разгромив в финале «Олимпиакос», а Алмазбеков сделал две голевые передачи и получил приз по окончании матча. 

Что касается эпизода с пенальти, то его в своей речи отметил и президент «Галатасарая» Мустафа Ченгиз: «Мы пытаемся привить такую культуру на практике, и я выражаю за это свое уважение сотрудникам нашей академии». 

Упомянули об этом и зарубежные порталы, например, издание DailyMail назвало поступок уникальным, а Sportbible – великолепным, отметилось постом и The Guardian. По информации турецкого издания Fanatik, в Бельгии вообще предложили подарить Алмазбекову приз «фейр-плей года». 

Не остался в стороне и Гари Линекер, наградив футболиста виртуальными аплодисментами. 

В инстаграме парню уже пишут респекты. Заслужил. 

Все фото: 90min.com
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