Киргизский капитан «Галатасарая» специально не забил пенальти. Парню аплодируют мировые СМИ и Линекер
В матче турецких команд U-14 между «Галатасараем» и «Инстанбулспором» состоялся эпизод, о котором писали мировые СМИ. Имеющий гражданство Киргизии 13-летний капитан «Галатасарая» Бекназ Алмазбеков заработал пенальти, против назначения которого бурно протестовали соперники.
Повтор показал, насколько справедливыми были их претензии – футболист и правда рухнул в штрафной без контакта, он просто оступился. Алмазбеков самостоятельно пошел исправлять ошибку судьи – с пенальти он послал мяч далеко мимо ворот, чем вызвал аплодисменты голкипера, поблагодарили футболиста и другие игроки «Истанбулспора». Интересно, что судила встречу женщина-арбитр.
«Галатасарай» выиграл 3:0, а один из голов забил как раз Алмазбеков.
Вообще в своей возрастной категории киргизский футболист – известная личность. Например, в прошлом году он стал лучшим игроком Elite Neo Cup. «Галатасарай U-13» выиграл турнир, разгромив в финале «Олимпиакос», а Алмазбеков сделал две голевые передачи и получил приз по окончании матча.
Что касается эпизода с пенальти, то его в своей речи отметил и президент «Галатасарая» Мустафа Ченгиз: «Мы пытаемся привить такую культуру на практике, и я выражаю за это свое уважение сотрудникам нашей академии».
Упомянули об этом и зарубежные порталы, например, издание DailyMail назвало поступок уникальным, а Sportbible – великолепным, отметилось постом и The Guardian. По информации турецкого издания Fanatik, в Бельгии вообще предложили подарить Алмазбекову приз «фейр-плей года».
Не остался в стороне и Гари Линекер, наградив футболиста виртуальными аплодисментами.
В инстаграме парню уже пишут респекты. Заслужил.