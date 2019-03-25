«Тоттенхэм» наконец-то открыл новый стадион. Проблемы решили – вышла красота

Фанаты отшучивались и постоянно подкалывали «Тоттенхэм». Некоторые думали, что они не доживут до открытия арены, потому что на ней сыграют лет через 80. Когда Маурисио Покеттино все-таки выступил с речью на представлении стадиона, он благодарил болельщиков за терпение.

Стадион «Тоттенхэма» по вместимости опережает все лондонские арены, а проигрывает только «Олд Траффорд». Из-за новизны его уже считают лучшим в Англии. История чем-то похожа на открытие «Крестовского» в Санкт-Петербурге, но важно, что «Тоттенхэм» наконец-то думает о командном успехе.

«У нас были проблемы, но теперь все усилия окупились. Это может оказать огромное влияние на игроков. Мы находимся на хорошем месте в Премьер-лиге и мечтаем попасть в полуфинал Лиги чемпионов через серьезное испытание. За нами 62 тысячи человек. Почему бы и нет?» – говорил Покеттино.