«Тоттенхэм» наконец-то открыл новый стадион. Проблемы решили – вышла красота
Арена называется Tottenham Hotspur Stadium и вмещает 62 тысячи зрителей. Ее стоимость оценивают примерно в миллиард фунтов. Стадион возвели на месте «Уайт Харт Лэйн», а в последние полтора сезона команда играла на «Уэмбли».
Изначально временную аренду «Уэмбли» рассчитали всего на сезон, но строители не успели завершить проект. Когда новая арена уже была готова, при проверке возникли вопросы к системе безопасности, потом полетело энергоснабжение.
Начиная с сентября 2018-го, «Тоттенхэм» устранял все недоработки и постоянно переносил запуск. Фанаты страдали вместе с игроками, «Уэмбли» не справлялся с нагрузкой. Смотрите, в каких ужасных условиях проходил топовый матч «Тоттенхэма» и «Ман Сити» (0:1). За день до этого там провели матч НФЛ.
Фанаты отшучивались и постоянно подкалывали «Тоттенхэм». Некоторые думали, что они не доживут до открытия арены, потому что на ней сыграют лет через 80. Когда Маурисио Покеттино все-таки выступил с речью на представлении стадиона, он благодарил болельщиков за терпение.
Стадион «Тоттенхэма» по вместимости опережает все лондонские арены, а проигрывает только «Олд Траффорд». Из-за новизны его уже считают лучшим в Англии. История чем-то похожа на открытие «Крестовского» в Санкт-Петербурге, но важно, что «Тоттенхэм» наконец-то думает о командном успехе.
«У нас были проблемы, но теперь все усилия окупились. Это может оказать огромное влияние на игроков. Мы находимся на хорошем месте в Премьер-лиге и мечтаем попасть в полуфинал Лиги чемпионов через серьезное испытание. За нами 62 тысячи человек. Почему бы и нет?» – говорил Покеттино.
Пока здесь сыграл только молодежный состав «Тоттенхэма». Молодежка выиграла у «Саутгемптона» со счетом 3:1. Бенетт – автор первого мяча в истории этой арены.
В Лиге чемпионов «Тоттенхэму» скоро играть как раз с «Ман Сити» Гвардиолы. Условия тут явно лучше, чем были на Уэмбли.