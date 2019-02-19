Маурицио Сарри не вписался в АПЛ, потому что это не его мир

В конце октября Сарри вошел в историю «Челси» как тренер, не проигравший ни одного матча из стартовых девяти. Серия в итоге продлилась до 12, и это лучший показатель без поражений для тренера-дебютанта лиги. Клуб в этот момент шел третьим, отставая от лидера на два очка. Следующим было поражение от «Тоттенхэма», но затем из следующих семи матчей «Челси» выиграл пять. За это время он вышел в финал Кубка лиги и в плей-офф Лиги Европы.



Все перевернулось ровно месяц назад, день в день – 19 января. «Челси» без шансов проиграл «Арсеналу», а Сарри напал на игроков в прессе: «Я очень зол. Это поражение случилось из-за психологии. Я не могу это принять. Кажется, что этих футболистов крайне сложно мотивировать». «Когда один соперник намного заряженнее другого, нет смыла говорить о тактике», – добавил он днем позже.



С тех прошел ровно месяц, но ситуация ухудшилась настолько, что отставка итальянца уже кажется неизбежной. Этот период он будет вспоминать с содроганием:



* Публичная критика игроков после поражения от «Арсенала» – самого Сарри за это еще сильнее раскритиковали в британских СМИ;

* «Мне все равно, я играю в свой футбол. Неважно, что сказал тренер», – отмахнулся Азар после слов Сарри о том, что бельгиец – индивидуалист и не лидер команды;

* Два следующих гостевых матча в АПЛ «Челси» проиграл с общим счетом 0:10 «Борнмуту» и «Ман Сити», причем от последних отхватил шесть голов, а мог и в три раза больше;

* Сарри не пожал руку Гвардиоле и сразу же ушел в раздевалку после матча. Обычный эпизод затуманенности после чудовищного результата, но отличный повод для самых разных разговоров и публикаций в английской прессе;

* Вдобавок ко всему, «Челси» еще и вылетел из Кубка Англии, проиграв дома 0:2 «МЮ»;

* Фанаты на игре уже готовятся выгонять тренера. Они скандировали «##### (к черту) саррибол».