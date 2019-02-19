Маурицио Сарри не вписался в АПЛ, потому что это не его мир
А казалось, что впишется. В Италии он мог дерзить кому угодно, при этом оставаясь собой – без фальши и искусственных улыбочек, от которых млеют миллионы по другую сторону экрана. Не стеснялся указывать на косяки руководства и вести жесткий разговор с фанатами. Сарри мог ошибиться, но никто не мог подозревать его в нечестности. Сарри мог проиграть, но никто не мог упрекнуть команду в отсутствии желания. Сарри мог оставаться без трофеев, но никто не мог сказать, что его команда от них очень далека.
В «Челси» все складывалось, как в скоротечных отношениях – это потом все остывает, но поначалу очень много страсти без внимания к мелочам: клуб в первых пяти турах не всегда был идеален, но результат получился стопроцентным – пять побед с разницей 14:4. Сарри при этом вынужден был отвлекаться на бесконечные вопросы о нежелавшем играть Куртуа, о мечтающем о «Реале» Азаре, о незабивном Морате, о недовольном Виллиане, а тут еще и вмешивался президент «Наполи» Де Лаурентис, посчитавший Сарри причиной тому, что его клуб так и остался без трофеев. В самом «Наполи» в случае подобной атаки на клуб отразить атаку мог сам говорливый президент, в Англии же так не принято.
Сарри бился в одиночку.
В конце октября Сарри вошел в историю «Челси» как тренер, не проигравший ни одного матча из стартовых девяти. Серия в итоге продлилась до 12, и это лучший показатель без поражений для тренера-дебютанта лиги. Клуб в этот момент шел третьим, отставая от лидера на два очка. Следующим было поражение от «Тоттенхэма», но затем из следующих семи матчей «Челси» выиграл пять. За это время он вышел в финал Кубка лиги и в плей-офф Лиги Европы.
Все перевернулось ровно месяц назад, день в день – 19 января. «Челси» без шансов проиграл «Арсеналу», а Сарри напал на игроков в прессе: «Я очень зол. Это поражение случилось из-за психологии. Я не могу это принять. Кажется, что этих футболистов крайне сложно мотивировать». «Когда один соперник намного заряженнее другого, нет смыла говорить о тактике», – добавил он днем позже.
С тех прошел ровно месяц, но ситуация ухудшилась настолько, что отставка итальянца уже кажется неизбежной. Этот период он будет вспоминать с содроганием:
* Публичная критика игроков после поражения от «Арсенала» – самого Сарри за это еще сильнее раскритиковали в британских СМИ;
* «Мне все равно, я играю в свой футбол. Неважно, что сказал тренер», – отмахнулся Азар после слов Сарри о том, что бельгиец – индивидуалист и не лидер команды;
* Два следующих гостевых матча в АПЛ «Челси» проиграл с общим счетом 0:10 «Борнмуту» и «Ман Сити», причем от последних отхватил шесть голов, а мог и в три раза больше;
* Сарри не пожал руку Гвардиоле и сразу же ушел в раздевалку после матча. Обычный эпизод затуманенности после чудовищного результата, но отличный повод для самых разных разговоров и публикаций в английской прессе;
* Вдобавок ко всему, «Челси» еще и вылетел из Кубка Англии, проиграв дома 0:2 «МЮ»;
* Фанаты на игре уже готовятся выгонять тренера. Они скандировали «##### (к черту) саррибол».
Сарри для этой лиги – слишком настоящий. Он не умеет и не хочет притворяться, ему неинтересно подстраиваться, и он не очень-то и знает, как правильно реагировать на стресс. От его «Эмполи» ничего существенного не ждали, в «Наполи» неудач было не так уж много, но если что, прикрывал президент. В «Челси» ты все должен уметь сам. Игрок не слушается – исправляй сам, команда не забивает – реагируй сам, пресса нападает – отбивайся сам. Даже если в команде куча недовольных, неготовых торчать на скамейке – сам-сам-сам. В какой-то момент на футбол остается слишком мало времени.
Сарри потерпел то же крушение, что и Жозе Моуринью – ему не удалось быть гибким, и людям его поколения и возраста это дается куда сложнее, чем, например, Клоппу или Гвардиоле. «Если бы отец дал мне евро и сказал купить газету, я бы сразу пошел и купил, спросил бы только, могу ли оставить себе сдачу. Если я сейчас скажу сыну сходить за газетой, он ответит: «Зачем?» Я скажу: «Просто я сейчас занят», он ответит: «Но ты можешь сходить через 5 минут», – Жозе буквально в трех предложениях объяснил всю суть своей отставки из «МЮ». У Сарри ровно та же проблема, только помноженная на неопытность. Неопытность в АПЛ, где ты не можешь быть собой.
АПЛ – больше чем лига: с годами там все больше бизнеса, медийности и денег, но все меньше человечности и самого футбола. Лиге все равно, будь ты хоть сотню раз настоящий мужик или же совершенно отвратительная личность, будь ты сверхгениальный тактик или же тебе плевать на схемы, но если у тебя нет набора, совокупности, симбиоза определенных качеств – тебе не выжить здесь. Немногие остаются здесь надолго. Но стоит ли оно того? Как из года в год показывают еврокубки, английские клубы – не самое сильное, что есть на континенте.
Отставка Сарри, возможно, уже дело решенное, но это будет лучший ход: клуб встрепенется, а тренер получит возможность действительно творить в другой хорошей лиге, а не отвлекаться на околофутбольную чушь. Вот только великим он все равно не станет. Подстраиваться под современные реалии – не всегда значит терять свою индивидуальность, но Сарри на это не пойдет, и все усугубил именно скандал после игры с «Арсеналом», что в современном футболе уже приговор. Гибкость – не фирменная черта итальянца, в чем мы убедились. Именно ее отсутствие – худший итог периода Сарри в «Челси».