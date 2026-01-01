Маурицио Сарри

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Футбол
Маурицио Сарри стал главным тренером «Лацио»
#Маурицио Сарри
Футбол
«Ювентус» принял решение об увольнении Сарри еще до вылета из Лиги чемпионов
#Маурицио Сарри
Футбол
Андреа Пирло – новый главный тренер «Ювентуса»
#Андреа Пирло
Футбол
«Ювентус» уволил Сарри
#Маурицио Сарри
Футбол
Сарри оказался самым возрастным тренером-победителем Серии А
#Маурицио Сарри
Футбол
Сарри взял первый трофей в Италии
#Маурицио Сарри
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Весь «Лацио» праздновал победу в римском дерби с живым орлом. Вы еще не видели такого радостного Сарри! 🦅
#Лацио
Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
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#Юрий Семин
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Сарри наорал на фанатов, которые освистывали игрока «Лацио»: «Еще раз услышу – выгоню всех!»
#Маурицио Сарри
Тухель же хорошо работал в «ПСЖ». Почему уволен? Неужели Почеттино будет лучше?
#Маурисио Почеттино
«Ювентус» чокнулся на бизнесе. Сарри, Роналду, Пирло – все это уже не про игру, а про бренд
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#Ювентус
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Все говорят: «Спартак» берет Мозеса как крайнего защитника. Это правда? Но он же бегал в атаке. Когда изменился?
#Виктор Мозес
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