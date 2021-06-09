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Маурицио Сарри
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Маурицио Сарри
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Футбол
Маурицио Сарри стал главным тренером «Лацио»
#Маурицио Сарри
09 июня 2021, 14:07
Футбол
«Ювентус» принял решение об увольнении Сарри еще до вылета из Лиги чемпионов
#Маурицио Сарри
09 августа 2020, 09:13
Футбол
Андреа Пирло – новый главный тренер «Ювентуса»
#Андреа Пирло
08 августа 2020, 21:09
Футбол
«Ювентус» уволил Сарри
#Маурицио Сарри
08 августа 2020, 15:53
Футбол
Сарри оказался самым возрастным тренером-победителем Серии А
#Маурицио Сарри
27 июля 2020, 02:25
Футбол
Сарри взял первый трофей в Италии
#Маурицио Сарри
27 июля 2020, 00:48
Все новости
Материалы
Весь «Лацио» праздновал победу в римском дерби с живым орлом. Вы еще не видели такого радостного Сарри! 🦅
#Лацио
26 сентября 2021, 22:59
Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
1
#Юрий Семин
04 августа 2021, 19:35
1
Сарри наорал на фанатов, которые освистывали игрока «Лацио»: «Еще раз услышу – выгоню всех!»
#Маурицио Сарри
20 июля 2021, 16:15
Тухель же хорошо работал в «ПСЖ». Почему уволен? Неужели Почеттино будет лучше?
#Маурисио Почеттино
24 декабря 2020, 21:10
«Ювентус» чокнулся на бизнесе. Сарри, Роналду, Пирло – все это уже не про игру, а про бренд
2
#Ювентус
29 октября 2020, 16:05
2
Все говорят: «Спартак» берет Мозеса как крайнего защитника. Это правда? Но он же бегал в атаке. Когда изменился?
#Виктор Мозес
15 октября 2020, 23:50
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