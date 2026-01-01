Маурицио Сарри

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Футбол
Маурицио Сарри стал главным тренером «Лацио»
#Маурицио Сарри
Футбол
«Ювентус» принял решение об увольнении Сарри еще до вылета из Лиги чемпионов
#Маурицио Сарри
Футбол
Андреа Пирло – новый главный тренер «Ювентуса»
#Андреа Пирло
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Футбол
«Ювентус» уволил Сарри
#Маурицио Сарри
Футбол
Сарри оказался самым возрастным тренером-победителем Серии А
#Маурицио Сарри
Футбол
Сарри взял первый трофей в Италии
#Маурицио Сарри
Футбол
Сарри ни разу не проиграл с «Челси» в Лиге Европы. Так он вошел в историю
#Маурицио Сарри
Футбол
Важный игрок «Челси» травмировался в товарняке в США. Ранее тренер был против этой игры
#Рубен Лофтус-Чик
Футбол
«Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату. Сарри сомневается, что он сыграет с «Тоттенхэмом»
#Челси
Футбол
Сарри хотел заменить вратаря. Кепа отказался уходить с поля
#Кубок Лиги