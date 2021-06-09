Маурицио Сарри
Серия А
Лацио
Маурицио Сарри стал главным тренером «Лацио»
5 часов назад
Обновление: «Лацио» официально объявил о назначении Маурицио Сарри. Заголовок материала обновлен.
«Лацио» анонсировал контракт с Маурицио Сарри несколькими постами в соцсетях. В клубном твиттере появились четыре изображения:
- Сигарета – Сарри курит.
- Спортивный костюм – Сарри ходит на матчи в спортивных костюмах.
- Банк – раньше Сарри работал в банке.
- Скриншот новостного блока с сайта «Лацио» – скорое объявление.
Детали соглашения пока неизвестны. Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что контракт заключен до 2023 года.
- Предыдущим тренером «Лацио» был Дженнаро Гаттузо. Он работал там с 2019 года и выиграл Кубок Италии. В Серии А клуб финишировал с ним сначала седьмым, потом пятым.
- Последним местом работы Сарри был «Ювентус», он ушел оттуда в 2020-м. С ним клуб победил в Серии А.
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