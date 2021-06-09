Маурицио Сарри
Серия А
Лацио
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#Маурицио Сарри #Серия А #Лацио

Маурицио Сарри стал главным тренером «Лацио»

5 часов назад

Обновление: «Лацио» официально объявил о назначении Маурицио Сарри. Заголовок материала обновлен.

«Лацио» анонсировал контракт с Маурицио Сарри несколькими постами в соцсетях. В клубном твиттере появились четыре изображения:

  • Сигарета – Сарри курит.
  • Спортивный костюм – Сарри ходит на матчи в спортивных костюмах.
  • Банк – раньше Сарри работал в банке.
  • Скриншот новостного блока с сайта «Лацио» – скорое объявление.

Детали соглашения пока неизвестны. Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что контракт заключен до 2023 года.

  • Предыдущим тренером «Лацио» был Дженнаро Гаттузо. Он работал там с 2019 года и выиграл Кубок Италии. В Серии А клуб финишировал с ним сначала седьмым, потом пятым.
  • Последним местом работы Сарри был «Ювентус», он ушел оттуда в 2020-м. С ним клуб победил в Серии А.
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