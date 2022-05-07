Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
21Сергей Милинкович-Савич С. Милинкович-Савич
|Пол
|27
|34
|9
|9
|3
|0
|
17Чиро Иммобиле Ч. Иммобиле
|Нап
|32
|31
|26
|2
|4
|0
|
7Фелипе Андерсон Ф. Андерсон
|Нап
|29
|31
|5
|7
|2
|0
|
10Луис Альберто Л. Альберто
|Пол
|29
|28
|4
|6
|5
|0
|
9Педро Педро
|Пол
|34
|27
|8
|4
|5
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
4
|35
|20
|9
|6
|54:31
|69
|
5
|35
|17
|8
|10
|55:40
|59
|
6
|35
|17
|8
|10
|70:53
|59
|
7
|35
|17
|5
|13
|54:47
|56
|
8
|35
|15
|11
|9
|62:44
|56
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