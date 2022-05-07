Лацио

Рим
S.S. Lazio
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Маурицио Сарри
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
21
Сергей Милинкович-Савич С. Милинкович-Савич 		Пол 27 34 9 9 3 0
17
Чиро Иммобиле Ч. Иммобиле 		Нап 32 31 26 2 4 0
7
Фелипе Андерсон Ф. Андерсон 		Нап 29 31 5 7 2 0
10
Луис Альберто Л. Альберто 		Пол 29 28 4 6 5 0
9
Педро Педро 		Пол 34 27 8 4 5 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 21:45
Лацио
-:-
Сампдория
07.05.2022 07 мая 2022 сб 21:45
Италия. Серия А , 36 тур
Лацио
-
Сампдория
-
Италия. Серия А , 36 тур
16.05.2022 16 мая 2022 пн 21:45
Ювентус
-:-
Лацио
16.05.2022 16 мая 2022 пн 21:45
Италия. Серия А , 37 тур
Ювентус
-
Лацио
-
Италия. Серия А , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Лацио
-:-
Верона
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Италия. Серия А , 38 тур
Лацио
-
Верона
-
Италия. Серия А , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
4
Ювентус
35 20 9 6 54:31 69
5
Рома
35 17 8 10 55:40 59
6
Лацио
35 17 8 10 70:53 59
7
Фиорентина
35 17 5 13 54:47 56
8
Аталанта
35 15 11 9 62:44 56
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 21:45
Специя
3 : 4
Лацио
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 21:45
35 тур
Специя
3
Лацио
4
Италия. Серия А , 35 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 21:45
Лацио
1 : 2
Милан
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 21:45
34 тур
Лацио
1
Милан
2
Италия. Серия А , 34 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 21:45
Лацио
1 : 1
Торино
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 21:45
33 тур
Лацио
1
Торино
1
Италия. Серия А , 33 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 13:30
Дженоа
1 : 4
Лацио
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 13:30
32 тур
Дженоа
1
Лацио
4
Италия. Серия А , 32 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 19:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 19:00
31 тур
Лацио
2
Сассуоло
1
Италия. Серия А , 31 тур
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