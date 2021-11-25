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#Локомотив #Марсель #Лига Европы #Лацио #Галатасарай

«Локомотив» не сыграет в плей-офф Лиги Европы. Он выйдет в Лигу конференций, если победит «Марсель» в гостях

вчера, 22:38

«Локомотив» проиграл «Лацио» 0:3 в пятом туре Лиги Европы и остался на последнем месте.

«Локомотив» лишился шансов на продолжение борьбы в турнире весной. «Лацио» располагается на втором месте с восемью очками, «Галатасарай» – на первом с 11.

У «Локомотива» остается шанс выступить в Лиге конференций, если он займет третье место. Для этого нужно победить «Марсель» в гостях.

Матчи «Марсель» – «Локомотив» и «Лацио» – «Галатасарай» состоятся 9 декабря.

Матч завершен
Локомотив
Москва
0:3
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 56'
Иммобиле 63'
Педро 87'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
«Локо» в четырех матчах Лиги Европы попробовал десять разных защитников. И все равно пропустил в каждом
Грусть «Локо» в Лиге Европы: ударов по воротам нет, побед – тоже. На замене были одни русские, но единственный запасной вышел на 89-й минуте
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Вадим Павлов
вчера, 23:48
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