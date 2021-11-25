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«Локомотив» не сыграет в плей-офф Лиги Европы. Он выйдет в Лигу конференций, если победит «Марсель» в гостях
вчера, 22:38
«Локомотив» проиграл «Лацио» 0:3 в пятом туре Лиги Европы и остался на последнем месте.
«Локомотив» лишился шансов на продолжение борьбы в турнире весной. «Лацио» располагается на втором месте с восемью очками, «Галатасарай» – на первом с 11.
У «Локомотива» остается шанс выступить в Лиге конференций, если он займет третье место. Для этого нужно победить «Марсель» в гостях.
Матчи «Марсель» – «Локомотив» и «Лацио» – «Галатасарай» состоятся 9 декабря.
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