Грусть «Локо» в Лиге Европы: ударов по воротам нет, побед – тоже. На замене были одни русские, но единственный запасной вышел на 89-й минуте

10 октября «Локомотив» назначил Маркуса Гисдоля главным тренером.

16 октября Гисдолю предстоял первый матч в новом клубе – в РПЛ «Локо» вытащил ничью с «Рубином» (2:2). Подробнее мы писали об этом здесь:

Первый матч Гисдоля в «Локо»: состав из запасных, пожар в обороне и камбэк на 93-й

22 октября Гисдоль сыграл против «Галатасарая» в Лиге Европы. Для него это был вообще дебютный матч в еврокубках – и сразу же поражение 0:1. Факты вокруг встречи:

❌ За 90 с лишним игровых минут у «Локо» не было ни одного удара в створ ворот «Галатасарая».

❌ У «Локомотива» запас полностью состоял из русских игроков. Но Гисдоль использовал только одну замену – на 89-й минуте выпустил Дмитрия Живоглядова вместо Мацея Рыбуса.

❌ «Локо» этим поражением продлил безвыигрышную серию в еврокубках до 14 матчей подряд. Он не побеждал в евротурнирах с сентября-2019 (тогда в Лиге чемпионов обыграл «Байер» 2:1).

Всего серия состоит из 10 поражений и 4 ничейных результатов. Это худшая еврокубковая серия в истории клуба.