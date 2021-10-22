Грусть «Локо» в Лиге Европы: ударов по воротам нет, побед – тоже. На замене были одни русские, но единственный запасной вышел на 89-й минуте
10 октября «Локомотив» назначил Маркуса Гисдоля главным тренером.
16 октября Гисдолю предстоял первый матч в новом клубе – в РПЛ «Локо» вытащил ничью с «Рубином» (2:2). Подробнее мы писали об этом здесь:
Первый матч Гисдоля в «Локо»: состав из запасных, пожар в обороне и камбэк на 93-й
22 октября Гисдоль сыграл против «Галатасарая» в Лиге Европы. Для него это был вообще дебютный матч в еврокубках – и сразу же поражение 0:1. Факты вокруг встречи:
❌ За 90 с лишним игровых минут у «Локо» не было ни одного удара в створ ворот «Галатасарая».
❌ У «Локомотива» запас полностью состоял из русских игроков. Но Гисдоль использовал только одну замену – на 89-й минуте выпустил Дмитрия Живоглядова вместо Мацея Рыбуса.
❌ «Локо» этим поражением продлил безвыигрышную серию в еврокубках до 14 матчей подряд. Он не побеждал в евротурнирах с сентября-2019 (тогда в Лиге чемпионов обыграл «Байер» 2:1).
Всего серия состоит из 10 поражений и 4 ничейных результатов. Это худшая еврокубковая серия в истории клуба.
❌ В целом «Локомотив» не побеждает 7 матчей: 3 ничьи и 4 поражения. При Гисдоле – 2 матча: поражение и ничья.
❌ Реакция Гисдоля: «Конечно, огорчены результатом, но я доволен тем, как играла команда. Сегодня команда большую часть времени играла правильно. И если можно подвести итог, могу сказать, что мы сегодня не заслуживали поражения.
Мы очень высоко прессинговали, план был такой, что после отбора мяча сразу искать моменты. Нам не хватало завершающего удара, над этим надо работать».
Дополнительная причина грустить – «Локо» просто поддержал русские клубы в этом туре еврокубков. «Спартак» – поражение от «Лестера» в Лиге Европы (2:3). «Зенит» – поражение от «Ювентуса» в Лиге чемпионов 0:1. «Локомотив» тоже споткнулся.
Ирония «Зенита»: