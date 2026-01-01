Маркус Гисдоль

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Футбол
«Локомотив» при Гисдоле: две победы и шесть поражений за 11 матчей
#Локомотив
Футбол
Маркус Гисдоль – новый тренер «Локомотива»
#Маркус Гисдоль
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Боссы «Локомотива» выступили и объяснили последние события. Кратчайший пересказ – в 12 пунктах
#Локомотив
Первый матч Гисдоля в «Локо»: состав из запасных, пожар в обороне и камбэк на 93-й
#Маркус Гисдоль
Кто такой Гисдоль. Он правда удобный кандидат от Рангника? Почему его прошлые команды так много пропускали и висели в зоне вылета?
#Маркус Гисдоль
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