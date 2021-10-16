Первый матч Гисдоля в «Локо»: состав из запасных, пожар в обороне и камбэк на 93-й
10 октября «Локомотив» объявил о назначении Маркуса Гисдоля на должность главного тренера «Локомотива». А уже 16 октября ему предстоял матч против «Рубина». На момент начала матча «Локо» обгонял «Рубин» всего на 4 очка. И для «Локомотива» это был очень тяжелый матч с самого начала.
Во-первых, Гисдоль не мог рассчитывать на многих сильных футболистов: Гильерме пропустил игру из-за дисквалификации; Тин Едвай, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Мацей Рыбус и Зе Луиш не сыграли из-за травм.
Во-вторых, во многом из-за первого пункта «Локо» в этой встрече сыграл средним составом. Например, вратарь Даниил Худяков дебютировал за основу еще в прошлом туре, но для него эта встреча всего лишь вторая за взрослый «Локо» и первая в старте. А 7 из 11 на поле заняли запасные игроки и резервисты.
Вот так выглядел состав «Локо» на эту встречу.
Теперь по-порядку. Первый забил «Рубин» – красивый удар получился у Дрейера. У него 4 мяча в последних 5 играх за «Рубин».
Через полчаса после мяча Дрейера в ворота Худякова залетел второй. Герман Онугха после очень странной игры обороны «Локо».
Федор Смолов сократил отставание через две минуты. Он прервал 8-матчевую серию без голов. Этот гол «Локо» забил после двух передач пяткой от Керка.
Ну а ничью «Локомотив» вырвал аж на 93-й минуте – помог Рифат Жемалетдинов, вышедший на замену.
Итог – огненная ничья 2:2:
- «Локомотив» не побеждал с 11 сентября. Последняя победа была над «Крыльями» – 2:0. Дальше – 4 ничьи и 1 поражение.
- Вместе с товарищеским матче безвыигрышная серия «Рубина» растянулась до 5 встреч – 4 поражения и ничья.
Сам Гисдоль после первой игры в РПЛ сказал: «Игра очень волнительная. По ходу матча мы проигрывали 0:2 и это команда восприняла болезненно. Было жалко команду, мы упустили столько голевых возможностей. Но затем показала сумасшедший характер. Ничья полностью заслужена и мы ощущаем ее как победу.
Команда играла очень смело. Так бывает, когда в команде есть нововведения. Тогда команда играет очень мужественно, рискованно. Хотел бы верить, что такого обилия шансов мы больше соперникам предоставлять не будем. Часть нашей философии — это атаковать очень высоко и с большим риском».
Бонус к этому матчу – суперстранный момент в перерыве.