Первый матч Гисдоля в «Локо»: состав из запасных, пожар в обороне и камбэк на 93-й

10 октября «Локомотив» объявил о назначении Маркуса Гисдоля на должность главного тренера «Локомотива». А уже 16 октября ему предстоял матч против «Рубина». На момент начала матча «Локо» обгонял «Рубин» всего на 4 очка. И для «Локомотива» это был очень тяжелый матч с самого начала.

Во-первых, Гисдоль не мог рассчитывать на многих сильных футболистов: Гильерме пропустил игру из-за дисквалификации; Тин Едвай, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Мацей Рыбус и Зе Луиш не сыграли из-за травм.

Во-вторых, во многом из-за первого пункта «Локо» в этой встрече сыграл средним составом. Например, вратарь Даниил Худяков дебютировал за основу еще в прошлом туре, но для него эта встреча всего лишь вторая за взрослый «Локо» и первая в старте. А 7 из 11 на поле заняли запасные игроки и резервисты.

Вот так выглядел состав «Локо» на эту встречу.