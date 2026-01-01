Станислав Магкеев

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Футбол
Итоговый состав сборной России на октябрьские матчи. Исключены Крицюк, Зиньковский и еще четыре игрока
#Россия
Футбол
Магкеев из-за травмы покинул сборную России. Его заменит Чистяков
#Россия
Футбол
7 игроков молодежки выбыли из-за травм и не сыграют за сборную. Среди них – Шапи, Уткин и Умяров
#Россия U21
Футбол
Куликов заменил Магкеева в «Локомотиве» из-за травмы на разминке
#Локомотив
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При Карпине в сборной России постоянно кто-то травмируется. За неделю – минус шесть игроков
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