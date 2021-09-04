При Карпине в сборной России постоянно кто-то травмируется. За неделю – минус шесть игроков

🏥 Станислав Магкеев. Вылетел из состава сборной 28 августа. Он уже приехал в расположение команды с травмой бедра. Прошел там дополнительное обследование, но штаб сборной решил не рисковать. Так Магкеев уехал обратно в «Локомотив» – именно там он проходит реабилитацию. В составе сборной его заменил Дмитрий Чистяков.

🏥 Сергей Петров. Получил травму 28 августа, но аккаунты сборной рассказали о ней только на следующий день. Петров травмировал мышцы правой голени. Врачи сборной консультировались по травме с медиками из «Краснодара». И приняли решение о возвращении в клуб. Петрову быстро нашлась замена – в сборную приехал Алексей Сутормин.

🏥 Дмитрий Чистяков. Не попал в первоначальный состав сборной, потому что мало играет в клубе (ноль матчей в основе). Когда приехал, потренировался до 1 сентября. Там готовился к Хорватии, но на предыгровой тренировке подвернул голеностоп. Так и отправился в «Зенит», потому что в заявку на матчи сборной все равно бы уже не попал.

Две недели защитника Чистякова в сборной России: дважды попадал в состав – и дважды из него вылетал