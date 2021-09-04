При Карпине в сборной России постоянно кто-то травмируется. За неделю – минус шесть игроков
Сборная России проводит первую серию матчей под руководством Валерия Карпина. Игры вынесены на начало сентября. В отборе на ЧМ-2022 каждая сборная последовательно проводит три матча. У России возникли проблемы уже перед второй игрой: команда потеряла шесть футболистов перед матчем с Кипром. Все это – только за один сбор.
🏥 Станислав Магкеев. Вылетел из состава сборной 28 августа. Он уже приехал в расположение команды с травмой бедра. Прошел там дополнительное обследование, но штаб сборной решил не рисковать. Так Магкеев уехал обратно в «Локомотив» – именно там он проходит реабилитацию. В составе сборной его заменил Дмитрий Чистяков.
🏥 Сергей Петров. Получил травму 28 августа, но аккаунты сборной рассказали о ней только на следующий день. Петров травмировал мышцы правой голени. Врачи сборной консультировались по травме с медиками из «Краснодара». И приняли решение о возвращении в клуб. Петрову быстро нашлась замена – в сборную приехал Алексей Сутормин.
🏥 Дмитрий Чистяков. Не попал в первоначальный состав сборной, потому что мало играет в клубе (ноль матчей в основе). Когда приехал, потренировался до 1 сентября. Там готовился к Хорватии, но на предыгровой тренировке подвернул голеностоп. Так и отправился в «Зенит», потому что в заявку на матчи сборной все равно бы уже не попал.
Две недели защитника Чистякова в сборной России: дважды попадал в состав – и дважды из него вылетал
🏥 Даниил Фомин. Он не попал в заявку на матч России и Хорватии. Явно не рассматривался Карпиным на место основного игрока, но тренировался с командой. На тренировках испытывал боли в спине, поэтому врачи сборной отправили Фомина в «Динамо». Уже там он пройдет дополнительную диагностику и лечение.
🏥 Алексей Ионов и Марио Фернандес. Сыграли в основе против Хорватии, но на Кипр не полетели. Остались на базе в Новогорске, чтобы готовиться к игре против Мальты. Карпин уже дал пояснение: если бы игра с Кипром была позднее, то попали бы в заявку. Карпин не называет это травмами – скорее дискомфортом. У Фернандеса есть проблемы с коленом.
Приход Карпина в сборную России совпал с переменами на всех уровнях. В команде сменился весь тренерский штаб, а еще ушли врачи, менеджер и даже пресс-атташе. Подробно мы рассказывали об этом в отдельном материале. За физподготовку в сборной России теперь отвечает испанец Луис Мартинес. Главный врач сборной – Владимир Хартин.
Мартинес знает не только физподготовку – это еще и бакалавр психологии (подробно тут). Он был с Карпиным в «Ростове», где занимался в том числе профилактикой и реабилитацией травм. Главный врач Хайтин вне сборной работает в «Зените». Клуб рассказывал, что РФС пригласил его в сборную России на сентябрьские матчи.
Такое большое количество травм – плохая тенденция. Причины не называются, но в «СЭ» выходило мнение бывшего врача «Спартака» Юрия Василькова. Он как раз связывал такое количество травм со сменой тренера – потому что меняется тип и объем нагрузки. В «Ростове» у Карпина тоже были проблемы с травмами игроков.
Некоторые потери в сборной России произошли еще до приезда игроков на сбор. Карпин мог бы вызвать Магомеда Оздоева, но тот травмировался в «Зените». Похожая ситуация была у Сергея Терехова в «Сочи». Еще из сборной уезжают игроки и не по причине травм. Так в «Ростов» уехал вратарь Песьяков – он был в числе пяти вратарей России на этом сборе.
Россия ни разу не проигрывала Кипру и пропустила один гол за все матчи. Последняя игра – победа со счетом 5:0