Первый матч России при Карпине: дебют игрока, один фол за тайм, лучший бомбардир РПЛ – в запасе

Есть несколько заметных вещей, которыми Валерий Карпин выделился уже сейчас:

📌 При Карпине дебютировал Арсен Захарян. Черчесов включал его еще в расширенный состав России на Евро-2020, но в итоговый список Захарян не попал. Тогда он заболел и пропустил почти весь сбор перед стартом турнира. Теперь все-таки дебютировал – и стал самым молодым полевым игроком в истории сборной России. Возраст Захаряна – 18 лет, 3 месяца, 5 дней.

Самый молодой полевой игрок в истории сборной России. Летом им интересовался «Челси», а еще звала Армения

📌 Гильерме сыграл в воротах сборной России. Его последним матчем за сборную оставалась встреча против Сербии, где Гильерме отыграл тайм. Черчесов даже не рассматривал Гильерме в списке кандидатов на Евро-2020. При Карпине в сборную попали пять вратарей – всех выбирал тренер Кафанов. Он же и определил стартового голкипера России на матч против Хорватии.

📌 Перед игрой состоялось собрание игроков по выбору капитана. Георгий Джикия озвучил общее командное решение: в сборной России будет несколько капитанов. Мотивация в том, чтобы каждый из игроков чувствовал ответственность. На матч с Хорватией с капитанской повязкой вышел сам Джикия. До этого он уже исполнял обязанности капитана, но еще при Черчесове.