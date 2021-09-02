Первый матч России при Карпине: дебют игрока, один фол за тайм, лучший бомбардир РПЛ – в запасе
Сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) в отборочном матче к ЧМ-2022. Это был первый матч России под руководством Валерия Карпина. Теперь Россия и Хорватия имеют по семь очков за четыре игры отборочного цикла. Сразу за ними идет Словакия (6), еще три соперника набрали по четыре. Россия уступает Хорватии по дополнительным показателям, поэтому пока вторая.
Таблица отборочного цикла к ЧМ-2022
Еще матч был настолько сухим, что сборная России даже поздравила Криштиану Роналду с его великим рекордом. И это главный пост по игре в ее твиттере:
Есть несколько заметных вещей, которыми Валерий Карпин выделился уже сейчас:
📌 При Карпине дебютировал Арсен Захарян. Черчесов включал его еще в расширенный состав России на Евро-2020, но в итоговый список Захарян не попал. Тогда он заболел и пропустил почти весь сбор перед стартом турнира. Теперь все-таки дебютировал – и стал самым молодым полевым игроком в истории сборной России. Возраст Захаряна – 18 лет, 3 месяца, 5 дней.
Самый молодой полевой игрок в истории сборной России. Летом им интересовался «Челси», а еще звала Армения
📌 Гильерме сыграл в воротах сборной России. Его последним матчем за сборную оставалась встреча против Сербии, где Гильерме отыграл тайм. Черчесов даже не рассматривал Гильерме в списке кандидатов на Евро-2020. При Карпине в сборную попали пять вратарей – всех выбирал тренер Кафанов. Он же и определил стартового голкипера России на матч против Хорватии.
📌 Перед игрой состоялось собрание игроков по выбору капитана. Георгий Джикия озвучил общее командное решение: в сборной России будет несколько капитанов. Мотивация в том, чтобы каждый из игроков чувствовал ответственность. На матч с Хорватией с капитанской повязкой вышел сам Джикия. До этого он уже исполнял обязанности капитана, но еще при Черчесове.
📌 За сутки до матча Карпин сказал, что ничья с Хорватией будет неплохим результатом. Россия и сыграла на эту ничью. Момент с ударом в створ за первые 45 минут был у Захаряна, но Хорватию спас вратарь Ливакович. На две команды это оказался единственный удар в створ за всю первую половину. Всего Россия попала в створ три раза – дважды это сделал все тот же Захарян.
📌 Сборная России играла почти без фолов. Первый случился только на 36-й минуте – и Баринов сразу заработал им желтую карточку. Хорваты тоже играли неожиданно мягко. За первые 45 минут судья зафиксировал только четыре фола на две команды. В матчах Евро-2020 Россия совершала фолы 11-15 раз каждый матч. В игре с Хорватией их набралось всего восемь.
📌 Во втором тайме Карпин сделал пять замен. Заболотный и Черышев запомнились из тех, кто вышел на замену. Борьба Заболотного привела к опасному удару по центру ворот. Черышев агрессивно действовал в конце матча – заработал желтую карточку и отбросил мяч. Зато игрок «Аталанты» Алексей Миранчук отыграл всего тайм. Именно его в итоге и менял Заболотный.
📌 Федор Смолов так и не сыграл. Напоминаем: прямо сейчас Смолов – лучший бомбардир сезона РПЛ. Он забил уже шесть голов в составе «Локомотива». Три из них были в последних двух матчах. Перед игрой России и Хорватии Смолов общался с Чорлукой, который сейчас входит в тренерский штаб Хорватии. Игра России и Хорватии стала единственным матчем дня, где не было голов.