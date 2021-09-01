Две недели защитника Чистякова в сборной России: дважды попадал в состав – и дважды из него вылетал

Чистякову уже 27 лет, но в сборной России у него постоянно что-то не складывается. За карьеру он участвовал только в четырех матчах юношеской сборной. Последний из них был в 2013 году. В апреле 2012-го Чистяков забивал в ворота Латвии. С Карпиным Чистяков работал еще в «Ростове» – отмечал у него дисциплину и требовательность. Но в сборной его почти не увидел.

Пока главным достижением Чистякова остается попадание в расширенный состав на Евро-2020. С Хорватией команда сыграет без него.

Как играли раньше Россия и Хорватия

Прогноз на матч Россия – Хорватия

Где смотреть матч Россия – Хорватия

Читайте «Гол.ру» в «Яндекс.Дзене»