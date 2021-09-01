Две недели защитника Чистякова в сборной России: дважды попадал в состав – и дважды из него вылетал
Защитник Дмитрий Чистяков – самый заметный игрок сборной России летом. Он мелькает буквально в каждой новости о составе России. Мы собрали все события в одном твите:
Теперь подробнее:
- 16 августа Валерий Карпин объявил расширенный состав сборной России. В списке оказался 31 игрок. Дмитрий Чистяков числился в нем в числе десяти защитников. Чистяков попал в сборную в статусе полноценного игрока «Зенита». Летом клуб выкупил его у «Ростова» за 3,25 миллиона евро.
- 23 августа Карпин сократил итоговый список до 29 игроков. Чистякова он туда уже не включил. Объяснение: «Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену». На старте этого сезона Чистяков выходил в РПЛ в пяти матчах. Его максимальное игровое время – 45 минут за матч.
- 28 августа сборная России опубликовала новость о травме Станислава Магкеева. В составе России его заменил Чистяков. В сборной он пробыл до 1 сентября. На тренировке перед игрой с Хорватией Чистяков подвернул голеностоп – и тоже досрочно отправился в расположение «Зенита». В заявку на ближайшие матчи он не попадет.
Как это выглядело – в твитах «Зенита»:
Чистякову уже 27 лет, но в сборной России у него постоянно что-то не складывается. За карьеру он участвовал только в четырех матчах юношеской сборной. Последний из них был в 2013 году. В апреле 2012-го Чистяков забивал в ворота Латвии. С Карпиным Чистяков работал еще в «Ростове» – отмечал у него дисциплину и требовательность. Но в сборной его почти не увидел.
Пока главным достижением Чистякова остается попадание в расширенный состав на Евро-2020. С Хорватией команда сыграет без него.
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