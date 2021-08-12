Два года Карпина в армии: угрозы об Афгане, насильный переход в ЦСКА и служба в дубле
Новый тренер сборной России Валерий Карпин в интервью Нобелю Арустамяну отвечал на вопрос об отношении к работе.
«Станислав Черчесов работу в сборной сравнивал с армией. Он говорил: меня призвали, я пошел служить, а потом было про полевого командира и так далее. С чем вы сравниваете работу в сборной?» – спросил Арустамян.
- Ответ был таким: «Работа тренера. Футбол – это футбольные эмоции. Служба родине – это что-то более высокое для меня, чем просто работа главным тренером сборной».
- И еще одна цитата: «Два года я служил уже в армии. Ну, послужил. 50 лет – уже не призывной возраст вроде бы. Война, не дай бог, начнется – позовут. Тогда да».
Как он оказался в армии
Карпин играл в Эстонии за клуб «Спорт», а в 1987 года пошел служить в таллиннскую «Звезду». В тот момент продолжалась война СССР с Афганистаном и матерей призывников этим пугали. На вопрос мамы Карпина, разве он плохо тренируется, она услышала: «Хорошо! Но если вдруг он станет тренироваться плохо – отправим в Афган».
Наказание было всего одно – на сутки был отправлен в кочегарку бросать уголь из-за командного проступка.
«Первый [год] в Эстонии – это долгая история, хватит для книги. А что касается второго, однажды после чемпионата среди военных меня заметили и приказом отправили в ЦСКА», – рассказывал Карпин.
Как он попал в ЦСКА
Так результативно он съездил на чемпионат Вооруженных сил. Тренер на тот момент «Спорта» Валерий Овчинников рекомендовал ему особо не выделяться, чтобы не забрали. Не вышло – выделился, и шансов остаться в Эстонии уже не было.
Карпин вспоминал: «Я не горел желанием ехать в ЦСКА и честно сказал об этом на турнире какому-то военному начальнику. А он: «Молодой человек, ты что-то не то сказал». Написали приказ: «Командировать рядового Карпина в Москву…»
И еще вспоминал ультиматум: «Или ты останешься в ЦСКА, или мы тебя в Сибирь отправим – на самую крайнюю точку зэков охранять».
Позже Марьян Плахетко (тогда был тренером) рассказывал, что Карпин очень не хотел оставлять в Нарве маму одну. «Зато, приехав в Москву, ты в большой футбол попадешь. В перспективе – лучше тебе поехать, а если будешь сопротивляться – значит, будут проблемы», – объяснял ему Плахетко.
Как он провел время в ЦСКА
Тогда не было разрешено даже съездить домой – сразу был отправлен в Москву. Карпин по телефону сообщил маме, что уезжает. Когда он был в Таллинне, они постоянно созванивались, мог и приехать, но из Москвы Карпина никто не отпускал.
В ЦСКА – всего три матча за основной состав, а затем отправился в дубль – тренеры ЦСКА заметили его в веселой компании и подумали, что в футбол Карпин играть не хочет.
«Там дело не в развлечениях было: в ЦСКА его хотели сделать прапорщиком, чтоб он контракт подписал и уйти из армии не смог – а Валера отказался. Вот ему и начали «ссылки» устраивать. Его в ЦСКА-2 загнали, чтоб не дать ему играть. Это принцип команды ЦСКА того времени: «Или ты – наш, или ты – никто!» – говорил Овчинников.
Дубль ЦСКА тогда тренировал Борис Копейкин, он рассказывал про режим: в 8:30 подъем, полчаса на зарядку, завтрак. Потом в 11:30 – тренировка, обед, сон и еще одна тренировка вечером. Потом свободное время. Денег клуб не платил – игроки получали только солдатское пособие.
Сам Карпин рассказал, что после неудачи в сезоне-1988 всех отправили в обычную роту: «Служба продлилась несколько дней. Нас поднимали по команде в шесть утра, потом гнали на работы. Вряд ли нынешнее поколение футболистов поймет». По словам Копейкина, спортрота обычно подметала улицу или колола лед.
Павел Садырин заменил в ЦСКА тренера Шапошникова и отпустил Карпина в воронежский «Факел», откуда пришло предложение. Карпин как раз тогда демобилизовался.
Почему Карпин не остался в ЦСКА
Просто не хотел. Его мама объяснила: «Все сделали против его воли: он не хотел идти в ЦСКА, а его, раз, и увезли туда – по приказу. У первоклассников всегда спрашивают: «Хочешь в школу?». Одни говорят: «Да! Хочу!», другие: «Нет!», а Валера мне говорил: «Ну, надо…». «Надо» – то есть «никуда не денешься».
Из «Факела» Карпин отправился в «Спартак». Всего во втором своем матче в высшей лиге – сыграл против ЦСКА в забитом зрителями манеже «Олимпийском». Две голевые передачи Карпина – победа «Спартака» 5:4, скандирования в адрес игрока.
«Десять лет в «Спартаке» играю – ни разу своей фамилии с трибун не слышал. А тут вышел парень на 15 минут – и уже поют!» – шутил защитник «Спартака» Борис Поздняков.
Гораздо позже, закончив карьеру и поработав гендиректором и тренером, Карпин заявил, что никогда в своей жизни не будет тренировать один клуб – ЦСКА.