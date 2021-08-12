Два года Карпина в армии: угрозы об Афгане, насильный переход в ЦСКА и служба в дубле

Как он оказался в армии

Карпин играл в Эстонии за клуб «Спорт», а в 1987 года пошел служить в таллиннскую «Звезду». В тот момент продолжалась война СССР с Афганистаном и матерей призывников этим пугали. На вопрос мамы Карпина, разве он плохо тренируется, она услышала: «Хорошо! Но если вдруг он станет тренироваться плохо – отправим в Афган».

Наказание было всего одно – на сутки был отправлен в кочегарку бросать уголь из-за командного проступка.

«Первый [год] в Эстонии – это долгая история, хватит для книги. А что касается второго, однажды после чемпионата среди военных меня заметили и приказом отправили в ЦСКА», – рассказывал Карпин.

Как он попал в ЦСКА

Так результативно он съездил на чемпионат Вооруженных сил. Тренер на тот момент «Спорта» Валерий Овчинников рекомендовал ему особо не выделяться, чтобы не забрали. Не вышло – выделился, и шансов остаться в Эстонии уже не было.

Карпин вспоминал: «Я не горел желанием ехать в ЦСКА и честно сказал об этом на турнире какому-то военному начальнику. А он: «Молодой человек, ты что-то не то сказал». Написали приказ: «Командировать рядового Карпина в Москву…»

И еще вспоминал ультиматум: «Или ты останешься в ЦСКА, или мы тебя в Сибирь отправим – на самую крайнюю точку зэков охранять».

Позже Марьян Плахетко (тогда был тренером) рассказывал, что Карпин очень не хотел оставлять в Нарве маму одну. «Зато, приехав в Москву, ты в большой футбол попадешь. В перспективе – лучше тебе поехать, а если будешь сопротивляться – значит, будут проблемы», – объяснял ему Плахетко.