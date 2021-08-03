Какой мы запомним эпоху Карпина в «Ростове». В одной картинке

Валерий Карпин ушел из «Ростова». Он провел там больше 110 матчей и больше 3,5 лет – но не выдержал и двух недель совмещения со сборной России. За годы в Ростове Карпин не блистал результатами: только один сезон с местом в пятерке и меньше 40% выигранных матчей. Но Карпин создал интересную жизнь: команда оживляла возрастных футболистов, открывала новые имена, щипала топ-клубы, генерировала медиашум, постоянно попадала в инфоповоды и в целом провела эти годы как крепкий самобытный клуб со зрителями на трибунах и собственными фишками.

Это было по-разному. Но это всегда было страстно и ярко. Мы собрали главные карпинские темы времен «Ростова» в один список.