Валерий Карпин
РПЛ
Ростов
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#Валерий Карпин #РПЛ #Ростов

Какой мы запомним эпоху Карпина в «Ростове». В одной картинке

час назад

Валерий Карпин ушел из «Ростова». Он провел там больше 110 матчей и больше 3,5 лет – но не выдержал и двух недель совмещения со сборной России. За годы в Ростове Карпин не блистал результатами: только один сезон с местом в пятерке и меньше 40% выигранных матчей. Но Карпин создал интересную жизнь: команда оживляла возрастных футболистов, открывала новые имена, щипала топ-клубы, генерировала медиашум, постоянно попадала в инфоповоды и в целом провела эти годы как крепкий самобытный клуб со зрителями на трибунах и собственными фишками.

Это было по-разному. Но это всегда было страстно и ярко. Мы собрали главные карпинские темы времен «Ростова» в один список.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что теперь будет
Карпин – главный курильщик страны. Начал в 19 и верит: в меру не вред. Тренируя «Спартак», расходовал по пачке в день
Разбираем штаб Карпина в сборной России. Что это за испанцы? Зачем там нужен Писарев? В чем секрет важности Кафанова?
Конфликт Карпина и Дзюбы: украденные деньги, стычка в отеле, обвинения в интервью
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