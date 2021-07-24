Конфликт Карпина и Дзюбы: украденные деньги, стычка в отеле, обвинения в интервью
Валерий Карпин – новый главный тренер сборной России. Детали этого назначения мы рассказывали в отдельном материале. Артем Дзюба – главный бомбардир в истории сборной России. О его рекорде мы тоже рассказывали много и отдельно. В момент назначения Карпина в сборную именно его взаимоотношения с Дзюбой – самая интересная и ключевая тема.
Дзюба говорил о Карпине: «Он обещал закатать меня как футболиста». Все началось с украденных денег
Валерий Карпин возглавил «Спартак» в апреле 2009 года. Тогда клуб снял Микаэля Лаудрупа. В тот момент Дзюба был одним из главных перспективных форвардов в «Спартаке». До летнего перерыва он сыграл при Карпине девять матчах в Премьер-лиге и Кубке России. В шести из них выходил в стартовом составе, забивал «Томи» и «Сатурну».
Дальше случилась история с украденными деньгами у Владимира Быстрова. В раздевалке пропал кошелек, где были 23 тысячи рублей. Потом эти деньги нашлись у Дзюбы. Быстров об этой истории сейчас только шутит, а вот Дзюбу она задевает до сих пор. Он говорил, что все оказалось постановкой со стороны футболистов – для его вынужденного ухода из клуба.
Дзюба сразу отправился в «Томь». Карпин объяснил аренду: «Так решила команда, с которой у Артема произошел конфликт». Чуть позже Дзюба подтверждал и конфликты с Карпиным – объяснял их разными характерами. Но тогда говорил и об уважении: «В свое время я с ним не соглашался, но сейчас понимаю, что он прав. Меня надо поддеть, прикрикнуть, сказать что-то».
В «Спартаке» карьера Дзюбы строилась волнами. При Карпине он либо постоянно играл, либо уходил в очередную аренду. Пока принадлежал «Спартаку», Дзюба сдерживался. Уже после окончательного ухода называл Карпина человеком, который его сразу невзлюбил. Сам Карпин в ответ лишь подтверждал, что кричал на Дзюбу и заставлял его больше работать.
Бывший футболист «Спартака» Сослан Гатагов объяснял, что все столкновения между Карпиным и Дзюбой проходили за пределами поля и раздевалки. Зато в последней аренде в «Ростове» Дзюба так сильно грустил, что уже говорил о невозможности игры за «Спартак» при Карпине. Но у того и здесь был ответ: «А к какому тренеру Дзюба вернулся из аренды в «Томи»?
Карпин рассматривал все аренды Дзюбы с футбольной стороны: «Будь он в «Спартаке», наверняка сидел бы под Веллитоном и Алексом. А в Томске играет в основном составе и прогрессирует». Уже в 2020 году Карпин снова вспоминал Дзюбу через историю о конкуренции. Только тогда уже добавлял Мовсисяна и Эменике к его соперникам за место в составе «Спартака».
В 2018 году Дзюба отвечал на вопросы о Карпине через мотивацию: «Самое главное, как он поступил в одном эпизоде – обещал закатать меня как футболиста, сделать все, чтобы я закончил, мою карьеру погубить. Я, в принципе, ему благодарен. Мне пришлось уйти из тепличных условий, из Москвы, из дома – уехать в Томск. И сформироваться как мужчина, как футболист».
Всю карьеру Дзюба делает отсылки к тому, что он не девочка. Цитаты об этом были и в «Зените», когда его задевали фанаты «Спартака». Однажды Дзюба и Карпин в этом сошлись. Слова Дзюбы: «Карпин многое недоговаривает, но мне не обидно, я ведь не девочка». Слова Карпина: «Дзюба не девочка, жениться на нем я не собираюсь».
Дзюба и Карпин после «Спартака»: чуть не подрались в отеле, больше не здороваются
Оба давно уже ушли из «Спартака». До сборной Дзюба и Карпин больше не пересекались в работе, но конфликт между ними не разрешился. «Неприязнь», – таким словом Дзюба описывал отношение к Карпину. Сам Карпин отказывался от комментариев назначения Дзюбы на роль капитана «Зенита» – называл это обычной рутинной историей.
Сергей Егоров вспоминал в «СЭ» пересечение Карпина и Дзюбы в отеле Ritz. Тогда Карпин работал в «Армавире», приехал по делам – и случайно наткнулся на Дзюбу. Пошли взаимные издевки: Дзюба захотел поправить Карпину панамку. Дальше дело не пошло. Оба не говорили о той встрече, но Дзюба потом делал отсылки к проблемам Карпина в отношениях с людьми.
На поле все тоже было ярко. В 2018 году Дзюба уходил из «Зенита» в аренду в тульский «Арсенал». Его единственный дубль в том сезоне – «Ростову» Карпина. После матча Дзюба рассказывал о желании отпраздновать гол перед Карпиным. Еще называл ту игру принципиальной и говорил о непростительных вещах, которые сделал Карпин.
Праздновал эмоционально, но все-таки не перед ним:
Важные факты для понимания истории Карпина и Дзюбы:
1) Дзюба конфликтовал не только с Карпиным. Манчини, Эмери – все из этой серии.
2) В «Ростове» при Карпине аномально часто менялись капитаны. Подробно – тут.
3) Сам Карпин как-то буднично рассуждал, что они с Дзюбой теперь даже не здороваются.
4) Станислав Черчесов на пресс-конференции включал Дзюбу в список игроков с неопределенным будущим в сборной.
Карпин – шестой тренер сборной России, который совмещает работу с клубом
«Это было бы неправильно». В 2019 году Дюков выступал против совмещения постов тренерами, в 2021-м – поставил Карпина