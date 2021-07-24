Конфликт Карпина и Дзюбы: украденные деньги, стычка в отеле, обвинения в интервью

Валерий Карпин – новый главный тренер сборной России. Детали этого назначения мы рассказывали в отдельном материале. Артем Дзюба – главный бомбардир в истории сборной России. О его рекорде мы тоже рассказывали много и отдельно. В момент назначения Карпина в сборную именно его взаимоотношения с Дзюбой – самая интересная и ключевая тема.

Дзюба говорил о Карпине: «Он обещал закатать меня как футболиста». Все началось с украденных денег

Валерий Карпин возглавил «Спартак» в апреле 2009 года. Тогда клуб снял Микаэля Лаудрупа. В тот момент Дзюба был одним из главных перспективных форвардов в «Спартаке». До летнего перерыва он сыграл при Карпине девять матчах в Премьер-лиге и Кубке России. В шести из них выходил в стартовом составе, забивал «Томи» и «Сатурну».

Дальше случилась история с украденными деньгами у Владимира Быстрова. В раздевалке пропал кошелек, где были 23 тысячи рублей. Потом эти деньги нашлись у Дзюбы. Быстров об этой истории сейчас только шутит, а вот Дзюбу она задевает до сих пор. Он говорил, что все оказалось постановкой со стороны футболистов – для его вынужденного ухода из клуба.