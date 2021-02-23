При Карпине из «Ростова» ушли 5 капитанов + 2 вице-капитана. У всех – разные причины
Валерий Карпин тренирует «Ростов» уже три года. С тех пор при нем клуб часто менял капитанов. Причина одна и та же – уход из клуба действующих капитанов.
Александр Гацкан – с 2015-го
В «Ростове» он вообще играл с 2008-го, но назначен капитаном был через семь лет. Следующие четыре года – бессменно с капитанской повязкой.
С уходом получилось странно – в июне 2019-го продлил контракт, а через месяц ушел. Сам Гацкан сказал: «Хотелось играть, потому что чувствовал в себе силы и возможности. Договорились с президентом клуба, он меня понял – и все решили». Хотя именно в «Ростове» Гацкан подумывал завершить карьеру.
Рагнар Сигурдссон – в 2019-м
Играл за «Ростов» к тому времени полтора года и стал капитаном после ухода Гацкана. Не все ему нравилось: «Нужно было спрашивать у Карпина то, что интересовало игроков и в чем я сам не очень разбирался. Это было мне не совсем по душе». И та же странность – ушел сравнительно быстро. Через полгода игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Мы подробно разбирали его уход в материале по ссылке ниже.
Пока самый странный трансфер зимы – капитан «Ростова» ушел, возможно, из-за алкоголя (или совсем нет?)
Но о Карпине Сигурдссон отзывается очень хорошо. Называет перфекционистом, прекрасным тактиком и очень хорошим человеком.
Ивелин Попов – с 2019-го по 2020-й
Он пришел в «Ростов» в начале 2019-го, когда не заиграл в «Спартаке». Капитаном пробыл более полугода в пандейминый год. Переход Попова в августе 2020-го в «Сочи» смотрелся странно – помимо капитанства он просто был одним из ключевых игроков «Ростова». Еще более непонятным был скандал, который этот уход сопровождал.
«У меня было несколько разговоров с тренером, которые мне дали понять, что капитан – это просто слово. Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!» – негодовал Попов. «За полтора года уходит пятый капитан», – напоминал он (речь и о вице-капитанах – о них позже).
«Тренер дал понять, что капитан – просто слово». Попов поругался с Карпиным и ушел из «Ростова»
«Если он говорит, что должен играть 90 минут каждую игру, мне нечего сказать. Я сказал, что пока я тренер «Ростова», при мне такого не будет ни с одним игроком. Мне никогда никто не будет говорить, кто, когда и сколько должен играть», – ответ Карпина.
Алексей Ионов – в 2020-м
Неожиданная смена капитана и опять на короткое время. Ионов не пробыл в этом статусе и двух месяцев. Он перешел в «Краснодар» в середине осени 2020-го. «Как только я узнал, что есть конкретное предложение со стороны «быков», дал свое согласие», – рассказывал он.
В заявку на Лигу чемпионов он не попал, но зато был включен в лист на Лигу Европы. На матч с загребским «Динамо» вышел на замену в конце.
Роман Еременко – с 2020-го по 2021-й
Менее полугода в этом качестве пробыл Еременко – один из главных игроков современного карпинского «Ростова». Здесь все по-доброму: Еременко объяснил решение интересами семьи, Карпин отреагировал даже нежно: «Ромчик, спасибо за все. Удачи и здоровья тебе и твоей прекрасной семье. Еще один сынок нас покидает».
Еще два вице-капитана ушли при Карпине – это Тимофей Калачев и Сергей Паршивлюк. Калачев закончил карьеру, Паршивлюк отправился в «Динамо». К Карпину никаких претензий они не объявляли.
Но как факт: при Карпине ушло пять капитанов, а если считать Калачева и Паршивлюка, то целых семь. Интересно получилось, что практически все они покинули клуб по разным причинам: желание играть больше, конфликт, уход на повышение, семья.