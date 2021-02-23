При Карпине из «Ростова» ушли 5 капитанов + 2 вице-капитана. У всех – разные причины

Валерий Карпин тренирует «Ростов» уже три года. С тех пор при нем клуб часто менял капитанов. Причина одна и та же – уход из клуба действующих капитанов.

Александр Гацкан – с 2015-го

В «Ростове» он вообще играл с 2008-го, но назначен капитаном был через семь лет. Следующие четыре года – бессменно с капитанской повязкой.

С уходом получилось странно – в июне 2019-го продлил контракт, а через месяц ушел. Сам Гацкан сказал: «Хотелось играть, потому что чувствовал в себе силы и возможности. Договорились с президентом клуба, он меня понял – и все решили». Хотя именно в «Ростове» Гацкан подумывал завершить карьеру.

Рагнар Сигурдссон – в 2019-м

Играл за «Ростов» к тому времени полтора года и стал капитаном после ухода Гацкана. Не все ему нравилось: «Нужно было спрашивать у Карпина то, что интересовало игроков и в чем я сам не очень разбирался. Это было мне не совсем по душе». И та же странность – ушел сравнительно быстро. Через полгода игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Мы подробно разбирали его уход в материале по ссылке ниже.

Пока самый странный трансфер зимы – капитан «Ростова» ушел, возможно, из-за алкоголя (или совсем нет?)

Но о Карпине Сигурдссон отзывается очень хорошо. Называет перфекционистом, прекрасным тактиком и очень хорошим человеком.