Сергей Паршивлюк

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При Карпине из «Ростова» ушли 5 капитанов + 2 вице-капитана. У всех – разные причины
#Валерий Карпин
Шесть голов и три удаления – так зарубились «Динамо» и «Локомотив»
#Локомотив
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